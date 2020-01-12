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    Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании?

    «Реал» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Суперкубка Испании 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Реал» — «Атлетико»
    Диего Симеоне
    В финальном матче Суперкубка Испании «Реал» будет принимать «Атлетико». Встреча пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетико».

    «Реал»

    Мадридцы начали декабрь с того, что дома победили «Эспаньол» (2:0), после чего в рамках Лиги чемпионов победили на выезде «Брюгге» (3:1).

    Следующие три матча в Ла Лиге «Реал» свел вничью, уйдя от поражения в гостевом матче с «Валенсией» (1:1), и разойдясь миром с «Барселоной» в гостях и «Атлетиком» дома — 0:0.

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    В первых матчах января «Реал» разгромил на выезде «Хетафе» (3:0) в Примере и победил «Валенсию» (3:1) на «Месталье» в полуфинале Суперкубка.

    С 40 очками после 19 туров «Реал» занимает второе место в таблице Примеры, уступая «Барселоне» по доп. показателям. Разница мячей 36-12, двенадцать голов забил Карим Бензема.

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  • 09/01/2020

    • В первом круге Примеры команды разошлись миром на «Сантьяго Бернабеу» — 0:0. В межсезонье они встречались в рамках Международного кубка чемпионов — «Атлетико» победил 7:3. В прошлом сезоне Примеры «Атлетико» сыграл в гостях 0:0, а дома уступил 1:3.

    «Атлетико»

    «Матрасники» начали декабрь с домашнего поражения от «Барсы» (0:1) и выездной ничьей с «Вильярреалом» (0:0) в рамках Примеры.

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    • Затем, в матче ЛЧ «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (2:0), и с тем же счетом победил на своем поле «Осасуну» в матче Ла Лиги.

    Декабрь мадридцы завершили выездной победой над «Бетисом» (2:1). а январь начали домашним успехом в матче с «Леванте» (2:1).

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    В последнем матче, в рамках полуфинала Суперкубка «Атлетико» с трудом одолел «Барселону» (3:2), причем ВАР отменил два гола каталонцев.

    В Примере «Атлетико» с 35 очками идет 3-м. Разница мячей 22-12, семь голов забил Альваро Мората, еще 3 — Анхель Корреа.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Команды встречались в финале Суперкубка УЕФА в сезоне 2017/18 — «Реал» уступил в экстра-тайме со счетом 2:4.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение команде Зидана: победа «Реала» — 2.30, победа «Атлетико» — 3.20, ничья в основное время — 3.35.

    В кубковых противостояниях между мадридскими командами игра нередко переходит в экстра-таймы. Прогнозируем, что «Атлетико» своего не упустит и дожмет соперника, даже если и в дополнительное время.

    Полуфиналы получились результативными, но вряд ли команды расстреляли весь боезапас. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2.0 и «Обе забьют» за 1.80. 0

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