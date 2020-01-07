«Реймс» — «Страсбург». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 7 января 2020 года

В рамках четвертьфинала Кубка французской лиги «Реймс» примет на своем стадионе «Страсбург». Место встречи — «Огюст Делоне II». Начало матча в 23:00 по мск. Прогноз на «Реймс» — «Страсбург».

«Реймс»

До прошлого тура у «Реймса» была 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. По ходу нее команда победила в последних трех из них.

В этом периоде викторий «красно-белые» дома одолели 3:1 «Сент-Этьен» и в гостях 1:0 «Тулузу» в рамках Лиги 1. После этого они переиграли в Кубке Лиги 1:0 «Монпелье» на своей арене.

Тем не менее, в предыдущих двух матчах клуб не выиграл. Сперва в Лиге 1 он разошелся миром с «Лионом» (1:1), после чего проиграл «Монако» (1:2) на выезде в кубке страны.

«Страсбург»

«Страсбург» в Кубке французской лиги стартовал только в 1/8 финала. К этому матчу подопечные Тьерри Лоре подходят с пяти подряд победами.

В матчах чемпионата Франции клуб сперва обыграл «Тулузу» со счетом 4:2, а затем со счетом 1:0 выиграл у «Бордо».

Затем состоялся поединок предыдущей стадии Кубка Лиги, в котором коллектив одолел на выезде «Нант» (1:0).

После этого снова были одержаны победы. Сперва в Лиге 1 удалось выиграть дома у «Сент-Этьена» (2:1), после чего разгромить на выезде «Ле Портель» (4:1) в Кубке Франции.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,1, тогда как успех гостей оценивается в 3,8, а ничья — в 3,1.

Рекомендуем ставить на то, что «Реймс» выиграет, и обе команды забьют за 5,0.

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