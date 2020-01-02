«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 2 января 2020 года

В четверг, 2 января, «Ливерпуль» на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 55 очков.

В 19 сыгранных турах «красные» одержали 18 побед и один раз сыграли вничью.

Победная серия подопечных Юргена Клоппа в национальном первенстве насчитывает десять матчей. В декабре они обыграли «Эвертон» (5:2), «Борнмут» (3:0), «Уотфорд» (2:0), «Лестер» (4:0) и «Вулверхэмптон» (1:0).

Кроме того, «красные» успели стать клубными чемпионами мира. В финале турнира, который прошел в Катаре, мерсисайдцы выиграли у «Фламенго» (1:0).

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В лазарете «Ливерпуля» находятся Деян Ловрен, Жоэль Матип, Алекс Окслейд-Чемберлен, Фабиньо и Шердан Шакири.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 29 баллами.

На счету «клинков» семь побед, восемь ничьих и пять поражений в 20 сыгранных матчах.

В середине декабря подопечные Криса Уайлдера обыграли «Норвич» (2:1), «Астон Виллу» (2:0) и «Брайтон» (1:0), но затем разошлись миром с «Уотфордом» (1:1), а также потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

После травм у «Шеффилд Юнайтед» восстанавливаются Саймон Мур и Джон Лундстрем.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.28, победа «Шеффилд Юнайтед» — 13.00, ничья — 6.00.

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На «Энфилде» «красные» выиграли десять встреч из десяти в этом сезоне, поэтому сомневаться в том, что они пополнят свою копилку еще тремя баллами мы бы не стали.

«Клинки» заслужили реноме очень неприятного оппонента, но тому же «Манчестер Сити» они уступили с разницей в два мяча, а мерсисайдцы сейчас сильнее «горожан», поэтому должны сыграть как минимум не хуже. Наш прогноз — «победа "Ливерпуля" с форой -1,5» за 1.85.

Еще один вариант — «по ходу матча счет будет 2:0» за 1.76. «Шеффилд» в гостях не слишком результативен, поэтому у нас есть сомнения относительно того, удастся ли ему пробить Алиссона. 0