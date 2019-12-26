«Лутон» — «Фулхэм». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Чемпионшипа 26 декабря 2019 года

26 декабря в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Лутон Таун» на «Кенилуорт Роуд» примет «Фулхэм». Начало встречи — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Лутон» — «Фулхэм».

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» перед 24 игровым днем первого дивизиона разместился на 21 месте в таблице, имея на своем счету 20 баллов. От опасной позиции команда оторвалась на один пункт.

В предыдущих пяти поединках «Шляпники» одержали только одну победу. Эта виктория имела место в матче против «Уигана» (2:1) дома.

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Самое главное, что в этой серии коллектив потерпел четыре поражения. Всего в этих поединках клуб забил два мяча.

«Фулхэм»

По итогам 23 туров Чемпионшипа «Фулхэм» занимает четвертую строчку. В его активе 38 очков, что в девяти баллах от проходной второй позиции.

Команда по разнице мячей опережает «Престон» и на один пункт — «Брентфорд» и «Суонси». Поэтому в первую очередь ей нужно думать, как удержаться в зоне в плей-офф.

До предыдущего туре клуб потерпел три поражения кряду. Неудачная серия завершилась в предыдущей игре, когда на своем поле был бит второй в таблице «Лидс» (2:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,2, а ничья — в 4,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Фулхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0