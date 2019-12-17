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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Аугсбурга»?

    «Аугсбург» — «Фортуна». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч Бундеслиги 17 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Аугсбург» — «Фортуна»
    Команда Шмидта не знает поражений пять матчей
    В 16 туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» будет принимать «Фортуну». Игра пройдет на стадионе «ВВК Арена» 17 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Фортуна».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • 2
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    «Аугсбург»

    После 15 туров чемпионата Германии коллектив из одноименного города имеет на своем счету 20 очков. Сейчас команда находится на 11 строчке в таблице, уступая «Униону» по разнице мячей.

    После домашнего поражения от «Шальке» (2:3) 3 ноября «Фуггеры» победили «Падерборн» (1:0) и «Герту» (4:0).

    В 13 туре немецкого первенства «Аугсбург» встретился с «Кельном» — коллективы разошлись миром (1:1). 7 декабря команда Шмидта одолела «Майнц» (2:1).

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    В прошлом туре клуб победил на выезде «Хоффенхайм» (4:2), благодаря чему его беспроигрышная достигла шести матчей.

    «Фортуна»

    Дюссельдорфская команда с 12 очками расположилась в зоне переходных матчей, на 16 строке. От 15 позиции ее отделяют два очка.

    «Фортуна» не может победить в пяти последних матчах Бундеслиги, сыграв в этом периоде дважды вничью и три встречи проиграв.

    Началась эта серия для «красно-белых» с мирового исхода с «Шальке» (3:3) в гостях. Затем они уступили 0:4 дома «Баварии», после чего поделили очки на выезде с «Хоффенхаймом» (1:1).

    В предпоследнем туре они были разгромлены в Дортмунде местной «Боруссией» (0:5), а в последнем — «РБ Лейпциг» (0:3) дома.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 3,8, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аугсбург» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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