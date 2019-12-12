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    В шестом матче ЛЕ «Вольфсбургу» незачем напрягаться

    «Вольфсбург» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вольфсбург» — «Сент-Этьен»
    Ваут Вегхорст
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Вольфсбург» будет принимать «Сент-Этьен». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Сент-Этьен».

    «Вольфсбург»

    Сейчас немецкая команда из одноименного города находится на втором месте в таблице Группы I с 8 баллами на счету. Ее выходу в плей-офф уже ничего не угрожает.

    Но результаты подопечных Оливера Гласнера никак нельзя назвать положительными. После трех ничьих с «РБ Лейпцигом» (1:1), «Гентом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:0) «Вольфсбург» проиграл в следующих четырех встречах.

    Зелено-белые были разгромлены «РБ Лейпцигом» в Кубке (1:6), чуть позже они оказались слабее «Боруссии» Д (0:3), «Гента» (1:3) и «Байера» (0:2). Долгожданная победа пришла к «волкам» в 12 туре Бундеслиги в поединке с «Айнтрахтом» (2:0).

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    Затем в ЛЕ «Вольфсбург» одержал верх над «Александрией» (1:0). В 13 туре немецкого первенства коллектив Гласнера уступил «Вердеру» (2:3), а в 14 — «Фрайбургу» (0:1).

    «Сент-Этьен»

    Французский клуб из одноименного города находится на 3 месте в турнирной таблице группы I. От второй строчки команда отстала на 4 пункта.

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    • В последних шести встречах в разных соревнованиях подопечные Клода Пюэля выиграли лишь дважды. В 13 туре Лиги 1 «Сент-Этьен» одолел «Нант» (3:2).

    Два следующих поединка завершились для зеленых безголевой ничьей. Это были матчи с «Монпелье» в домашнем первенстве (0:0) и с «Гентом» в еврокубках (0:0).

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    В 15 туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» потерпел поражение от «Ренна» (1:2), но затем коллектив Пюэля разгромил «Ниццу» (4:1). В последней игре зеленые не справились с «Реймсом» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Вольфсбурга» оценивается в 1,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,90, а на победу «Сент-Этьена» — 7,60.

    В этом матче ни одна из команд не будет решать никаких турнирных задач. Наш прогноз — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Вольфсбург» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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