«Вольфсбург» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Вольфсбург» будет принимать «Сент-Этьен». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Сент-Этьен».

«Вольфсбург»

Сейчас немецкая команда из одноименного города находится на втором месте в таблице Группы I с 8 баллами на счету. Ее выходу в плей-офф уже ничего не угрожает.

Но результаты подопечных Оливера Гласнера никак нельзя назвать положительными. После трех ничьих с «РБ Лейпцигом» (1:1), «Гентом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:0) «Вольфсбург» проиграл в следующих четырех встречах.

Зелено-белые были разгромлены «РБ Лейпцигом» в Кубке (1:6), чуть позже они оказались слабее «Боруссии» Д (0:3), «Гента» (1:3) и «Байера» (0:2). Долгожданная победа пришла к «волкам» в 12 туре Бундеслиги в поединке с «Айнтрахтом» (2:0).

Все прогнозы на спорт

Затем в ЛЕ «Вольфсбург» одержал верх над «Александрией» (1:0). В 13 туре немецкого первенства коллектив Гласнера уступил «Вердеру» (2:3), а в 14 — «Фрайбургу» (0:1).

«Сент-Этьен»

Французский клуб из одноименного города находится на 3 месте в турнирной таблице группы I. От второй строчки команда отстала на 4 пункта.

В последних шести встречах в разных соревнованиях подопечные Клода Пюэля выиграли лишь дважды. В 13 туре Лиги 1 «Сент-Этьен» одолел «Нант» (3:2).

Два следующих поединка завершились для зеленых безголевой ничьей. Это были матчи с «Монпелье» в домашнем первенстве (0:0) и с «Гентом» в еврокубках (0:0).

В 15 туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» потерпел поражение от «Ренна» (1:2), но затем коллектив Пюэля разгромил «Ниццу» (4:1). В последней игре зеленые не справились с «Реймсом» (1:3).

Прогноз

Победа «Вольфсбурга» оценивается в 1,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,90, а на победу «Сент-Этьена» — 7,60.

В этом матче ни одна из команд не будет решать никаких турнирных задач. Наш прогноз — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,63. 0