«Боруссия» М — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, менхенгладбахская «Боруссия» будет принимать на своем поле турецкий «Истанбул Башакшехир» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы в квартете К. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Истанбул Башакшехир».

«Боруссия» М

Перед заключительным туром группового этапа ЛЕ, «Боруссия» имеет в своей копилке восемь очков. Для выхода из квартета команде из Менхенгладбаха будет достаточно набрать всего один пункт.

Начали турнир «жеребята» крайне неудачно, набрав в первых трех поединках всего два балла. Стартовали они с крупного домашнего поражения от австрийского «Вольфсберга» со счетом 0:4, после чего не уступали.

Затем было два мировых исхода: со своим предстоящем соперником не его поле (1:1) и с итальянской «Ромой» (1:1) в Риме. Последние две игры во втором по значимости еврокубка они выиграли, поочередно одолев на своей арене римлян (2:1) и в гостях австрийский коллектив (1:0).

Отметим, что за последние семь игр «Боруссия» победила в шести из них при одном поражении. В чемпионате Германии команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на один пункт. В своем последнем матче она в родных пенатах обыграла саму «Баварию» — 2:1.

«Истанбул Башакшехир»

У турецкого коллектива после пяти туров числится семь зачетных пунктов, позволяющие ему находится на третьей строке в своем квартете, с отставанием от первых двух позиций на одно очко.

В первом туре розыгрыша «оранжевые» были разгромлены в Италии «Ромой» (0:4), потом сыграли дома вничью со своим предстоящим противником, после чего дважды обыграли «Вольфсберг» (1:0 и 3:0).

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В пятом туре группового этапа Лиги Европы вице-чемпион Турции был разгромлен при своих зрителях римской командой со счетом 0:3, и значительно усложнил себе жизнь за попадание в плей-офф.

На внутренней арене, где «Истанбул Башакшехир» не знает горечи поражений в 12 матчах подряд, команда идет четвертой, с отставанием в четыре пункта от лидера.

Прогноз на «Боруссия» М — «Истанбул Башакшехир»

Прогнозируем, что лидер немецкого первенства при родных зрителях одолеет гостей из Турции и обеспечит себе еврокубковую весну. 0