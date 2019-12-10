«Наполи» — «Генк». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» будет принимать «Генк». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 10 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Наполи» — «Генк».

«Наполи»

Сейчас итальянский коллектив из Неаполя находится на второй строчке в Группе E с 9 баллами на счету. От «Ливерпуля» команда отстает на 1 пункт, а в спину ей дышит «РБ Зальцбург», отстающий на 2 очка.

Но «Наполи» уже давно находится в игровом кризисе. С конца октября «партенопейцы» никак не могут победить. В 9 и 10 турах Серии А подопечные Карло Анчелотти разошлись миром со СПАЛом (1:1) и «Аталантой» (2:2).

А в следующей встрече в Риме гости уступили «Роме» (1:2). Затем «маленькие ослы» четырежды сыграли вничью. Это были матчи с «РБ Зальцбургом» (1:1), «Дженоа» (0:0), «Миланом» (1:1) и «Ливерпулем» (1:1).

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Декабрь «Наполи» начал с поражения. В родных стенах хозяева уступили «Болонье» (1:2), а неделей позже «партенопейцы» не выявили победителя в поединке с «Удинезе» (1:1).

«Генк»

В квартете E бельгийская команда занимает последнее место в таблице, имея лишь 1 балл на своем счету.

Как и соперник из Неаполя, этот коллектив также испытывает серьезные игровые проблемы. В конце октября «магистры» разошлись миром с «Антверпеном» (2:2). А ноябрь «Генк» начал с трех поражений.

«Шахтеры» уступили «Эйпену» (0:2), «Ливерпулю» (1:2) и «Генту» (0:2). Затем команду возглавил Ханнес Вольф. В первой встрече под его руководством «магистры» сыграли вничью с «Мускроном» (2:2).

Но с 27 ноября по 3 декабря «Генк» вновь провалил три поединка. Сперва бельгийцы проиграли «РБ Зальцбургу» (1:4), а затем «шахтеры» были слабее «Синт-Трейдена» (1:2) и «Антверпена» в серии пенальти (3:3, 3:4) в Кубке страны. А в последней встрече «Генк» одолел «Серкль Брюгге» (2:1).

Прогноз

На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью — 8,00, а на победу «Генка» — 14,0.

Команде Анчелотти нужно дома зарабатывать очки, чтобы с уверенностью выйти из группы, но кризис неаполитанцев может стать серьезным препятствием. Наш прогноз на матч — тотал меньше 4 с коэффициентом 1,58. 0