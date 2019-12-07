«Монпелье» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Франции 7 декабря 2019 года

В 17 туре французской Лиги 1 «Монпелье» 7 декабря на своем поле сыграет с ПСЖ. Стартовый свисток будет дан в 19:30 по Москве. Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ.

«Монпелье»

«Монпелье» по итогам 16 матчей расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке 24 очка, что на два меньше, чем у третьей позиции.

«Паладины» не проигрывают уже в семи встречах подряд с учетом всех турниров. В Лиге 1 за этот период они провели шесть игр, где добились только двух побед.

После международной паузы команда сперва расписала мировую в гостях с «Сент-Этьеном» (0:0), потом дома обыграла «Амьен» (4:2), а накануне поделила очки с «Дижоном» (2:2) на выезде.

Все прогнозы на Лигу 1

На своей арене в текущем розыгрыше Лиги 1 «Монпелье» выступает удачно, проиграв лишь раз за восемь встреч, еще раз сыграл вничью и шесть матчей выиграл, разница мячей — 14:5.

ПСЖ

Парижане провели только 15 игр, в которых они заработали 36 баллов и единолично лидируют во французском первенстве, опережая вторую позицию на пять пунктов.

За последние пять встреч «сине-красные» победили в четырех из них при одном ничейном исходе, пришедшем на матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:2).

Непосредственно в чемпионате Франции за этот период «столичные» провели три поединка и все выиграли (2:1 у «Бреста», а также по 2:0 у «Лилля» и «Нанта»).

В семи выездных поединках текущей Лиги 1 ПСЖ добыл пять викторий и два раза проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:6.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами — 3:2 и 1:5.

Прогноз на «Монпелье» — ПСЖ

Прогнозируем, что парижский коллектив добудет три очка в гостевой игре с претендентом на еврокубки. 0