«Челси» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 4 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Астон Вилла».

«Челси»

После 14 туров АПЛ лондонский клуб расположился на четвертой строчке в таблице, имея на своем счету 26 очков. Ближайшего преследователя команда опережает на 6 пунктов.

В 1/8 финала Кубка лиги «Челси» потерпел поражение от МЮ (1:2), из-за чего прервалась серия из семи побед подряд во всех соревнованиях.

Затем «аристократы» одолели «Уотфорд» (2:1), а в домашнем поединке на евроарене подопечные Фрэнка Лэмпарда сыграли вничью с «Аяксом» (4:4). 12 тур Премьер-лиги завершился для синих победой над «Кристал Пэлас» (2:0).

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С тех пор «Челси» не может выиграть. 23 ноября на стадионе «Этихад» гости потерпели поражение от «Ман Сити» (1:2), а после ничьей с «Валенсией» в ЛЧ (2:2), коллектив Лэмпарда оказался слабее «Вест Хэма» в АПЛ (0:1).

«Астон Вилла»

В текущем сезоне Премьер-лиги клуб из Бирмингема сумел заработать 15 очков в 14 встречах. Сейчас эта команда находится на 15 позиции в таблице, отставая от зоны еврокубков на 5 пунктов.

В 10 туре АПЛ «Астон Вилла» потерпела поражение от «Ман Сити» на выезде (0:3), но спустя несколько дней «львы» одолели «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка лиги (2:1).

После этого подопечные Дина Смита оказались слабее соперников в 11 и 12 турах чемпионата. Его коллектив уступил «Ливерпулю» (1:2) и «Вулверхэмптону» (1:2).

Следующий матч в Премьер-лиге закончился для «Астон Виллы» победой над «Ньюкаслом» (2:0), а в поединке на «Олд Траффорд» гости заработали 1 балл в противостоянии с МЮ (2:2).

Прогноз

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,30, на ничью — 6,20, а на победу «Астон Виллы» — 9,30.

Безусловно, фаворитом поединка на «Стэмфорд Бридж» будут синие, но «Астон Вилла» уже доказала, что она способна дать бой любому гранду АПЛ на его поле. Наш прогноз на матч — «Челси» не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0