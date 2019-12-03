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    Удержится ли «Бордо» среди лидеров Лиги 1?

    «Бордо» — «Ним». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 3 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Бордо» — «Ним»
    Паулу Соуза
    Во вторник, 3 декабря, «Бордо» на своем поле примет «Ним» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Ним».
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.90
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  • 3.35
  • 2
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    «Бордо»

    «Бордо» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 23 очка.

    На счету команды Паулу Соузы шесть побед, пять ничьих и четыре поражения.

    В декабре «жирондинцы» ни разу не проиграли, выиграв у «Нанта» (2:0) и «Монако» (2:1), а также разойдясь миром с «Ниццей» (1:1) и «Реймсом» (1:1).

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    После травм у «Бордо» восстанавливаются нападающие Джимми Бриан и Франсуа Камано.

    «Ним»

    «Ним» расположился на 19-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 набранными очками.

    «Крокодилы» одержали две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    В этом месяце подопечные Бернара Блакара уступили «Страсбуру» (1:4) и «Анже» (0:1), а также разошлись миром с «Метцем» (1:1). Встреча с «Ренном» не состоялась из-за сильного ливня.

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Нима» после травмы восстанавливается нападающий Депре Клеман.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 1.93, победа «Нима» — 4.20, ничья — 3.40.

    Последние успехи «жирондинцев» вселили в футболистов этой команды уверенность, ведь они значительно улучшили свое турнирное положение и вполне могут побороться за попадание в тройку сильнейших.

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    При этом плотность клубов в турнирной таблице настолько серьезна, что подопечные Паулу Соузы не имеют права на ошибки, тем более на своем поле во встречах с аутсайдерами, к которым как раз и относится «Ним».

    «Крокодилы» крайне неудачно выступают в гостях, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

    Еще один интересный вариант — «хозяева победят и не пропустят» за 3.10. Просто отметим, что «Ним» в среднем забивает меньше гола за игру. 0

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    «Бордо» — «Ним». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 3 декабря 2019 года. Прогноз на «Бордо» — «Ним». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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