«Бордо» — «Ним». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 3 декабря 2019 года

Во вторник, 3 декабря, «Бордо» на своем поле примет «Ним» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Бордо» — «Ним».

«Бордо»

«Бордо» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 23 очка.

На счету команды Паулу Соузы шесть побед, пять ничьих и четыре поражения.

В декабре «жирондинцы» ни разу не проиграли, выиграв у «Нанта» (2:0) и «Монако» (2:1), а также разойдясь миром с «Ниццей» (1:1) и «Реймсом» (1:1).

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После травм у «Бордо» восстанавливаются нападающие Джимми Бриан и Франсуа Камано.

«Ним»

«Ним» расположился на 19-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 набранными очками.

«Крокодилы» одержали две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В этом месяце подопечные Бернара Блакара уступили «Страсбуру» (1:4) и «Анже» (0:1), а также разошлись миром с «Метцем» (1:1). Встреча с «Ренном» не состоялась из-за сильного ливня.

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У «Нима» после травмы восстанавливается нападающий Депре Клеман.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бордо» — 1.93, победа «Нима» — 4.20, ничья — 3.40.

Последние успехи «жирондинцев» вселили в футболистов этой команды уверенность, ведь они значительно улучшили свое турнирное положение и вполне могут побороться за попадание в тройку сильнейших.

При этом плотность клубов в турнирной таблице настолько серьезна, что подопечные Паулу Соузы не имеют права на ошибки, тем более на своем поле во встречах с аутсайдерами, к которым как раз и относится «Ним».

«Крокодилы» крайне неудачно выступают в гостях, поэтому наш прогноз — «победа хозяев».

Еще один интересный вариант — «хозяева победят и не пропустят» за 3.10. Просто отметим, что «Ним» в среднем забивает меньше гола за игру. 0