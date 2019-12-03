«Анже» — «Марсель». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Франции 3 декабря 2019 года

В 16 туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад Раймон-Копа» 3 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Марсель».

«Анже»

В текущем сезоне Лиги 1 клубу из одноименного французского города удалось подняться на третье место в турнирной таблице, заработав 24 очка в 15 играх.

С 8 по 11 тур чемпионата «Анже» не мог победить. Сперва команда Стефана Мулена сыграла вничью с «Амьеном» (1:1), а затем его подопечные уступили ПСЖ (0:4) и «Бресту» (0:1).

Поединок 26 октября с «Монпелье» завершился безрезультатно (0:0). В 1/16 финала Кубка Франции «Анже» потерпел поражение от «Амьена» (2:3), а чуть позже коллектив Мулена одолел «Страсбур» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

После ничьей в противостоянии с «Реймсом» в Лиге 1 (0:0) «Анже» одержал верх над «Нимом» (1:0), но в последнем на сегодняшний день поединке эта команда была слабее «Ниццы» (1:3).

«Марсель»

За 14 поединков французского первенства южане смогли набрать 28 очков, что позволяет им идти вторыми в таблице. Но ПСЖ этой команде догнать будет непросто.

В 10 туре Лиги 1 «Марсель» дома одолел «Страсбур» (2:0), после чего подопечные Андре Виллаша-Боаша потерпели поражения от ПСЖ (0:4) и «Монако» в Кубке страны (1:2).

С тех пор «провансальцы» больше не уступают соперникам. 12 и 13 туры чемпионата завершились для команды победами над «Лиллем» и «Лионом» с одинаковым счетом — 2:1.

В 14 поединке первенства «Марсель» разобрался с «Тулузой» (0:2), а спустя неделю южане были сильнее «Бреста» на «Велодроме» (2:1).

Прогноз

На победу «Анже» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,30, а на победу «Марселя» — 2,55.

В грядущем поединке южанам будет сложно, но они, безусловно, попытаются зацепиться за положительный результат в гостях. Наш прогноз на матч — «Марсель» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,80. 0