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    Завоюет ли «Марсель» 3 очка в пятой игре кряду?

    «Анже» — «Марсель». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Франции 3 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Анже» — «Марсель»
    Руди Гарсия
    В 16 туре французской Лиги 1 «Анже» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на «Стад Раймон-Копа» 3 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Анже» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.50
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    «Анже»

    В текущем сезоне Лиги 1 клубу из одноименного французского города удалось подняться на третье место в турнирной таблице, заработав 24 очка в 15 играх.

    С 8 по 11 тур чемпионата «Анже» не мог победить. Сперва команда Стефана Мулена сыграла вничью с «Амьеном» (1:1), а затем его подопечные уступили ПСЖ (0:4) и «Бресту» (0:1).

    Поединок 26 октября с «Монпелье» завершился безрезультатно (0:0). В 1/16 финала Кубка Франции «Анже» потерпел поражение от «Амьена» (2:3), а чуть позже коллектив Мулена одолел «Страсбур» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После ничьей в противостоянии с «Реймсом» в Лиге 1 (0:0) «Анже» одержал верх над «Нимом» (1:0), но в последнем на сегодняшний день поединке эта команда была слабее «Ниццы» (1:3).

    «Марсель»

    За 14 поединков французского первенства южане смогли набрать 28 очков, что позволяет им идти вторыми в таблице. Но ПСЖ этой команде догнать будет непросто.

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    • В 10 туре Лиги 1 «Марсель» дома одолел «Страсбур» (2:0), после чего подопечные Андре Виллаша-Боаша потерпели поражения от ПСЖ (0:4) и «Монако» в Кубке страны (1:2).

    С тех пор «провансальцы» больше не уступают соперникам. 12 и 13 туры чемпионата завершились для команды победами над «Лиллем» и «Лионом» с одинаковым счетом — 2:1.

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    В 14 поединке первенства «Марсель» разобрался с «Тулузой» (0:2), а спустя неделю южане были сильнее «Бреста» на «Велодроме» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Анже» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,95, на ничью — 3,30, а на победу «Марселя» — 2,55.

    В грядущем поединке южанам будет сложно, но они, безусловно, попытаются зацепиться за положительный результат в гостях. Наш прогноз на матч — «Марсель» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,80. 0

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    «Анже» — «Марсель». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Франции 3 декабря 2019 года. Прогноз на «Анже» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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