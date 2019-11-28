«Янг Бойз» — «Порту». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» будет принимать «Порту». Игра пройдет на «Стад де Сюисс» 28 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «Порту».

«Янг Бойз»

За четыре матча на групповом этапе ЛЕ швейцарскому коллективу из Берна удалось возглавить квартет G с 7 баллами на счету. Столько же очков имеет «Рейнджерс». Еще по четыре пункта есть в активе у «Фейеноорда» и «Порту».

В 1 туре желто-черные потерпели поражение от португальцев (1:2), но уже в следующем поединке подопечные Герардо Сеоане взяли верх над «Рейнджерс» (2:1).

В очередном еврокубковом матче «Янг Бойз» оказался сильнее «Фейеноорда» (2:0), а во второй встрече с нидерландским клубом «пчелы» разошлись миром (1:1).

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В 14 туре домашнего первенства коллектив Герардо Сеоане переиграл «Санкт-Галлен» (4:3), а 24 ноября в чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» был сильнее «Сьона» (4:3).

«Порту»

На данный момент португальский гранд из одноименного города находится на последнем месте в таблице. Отстает команда от «Фейеноорда» лишь по результату очной встречи.

После домашней победы над клубом «Янг Бойз» (2:1) «драконы» в Роттердаме не справились с атакой «Фейеноорда» (0:2).

Затем в первой встрече с «Рейнджерс» подопечные Сержиу Консейсау не смогли выявить сильнейшего (1:1). Но во второй игре сине-белые оказались слабее (0:2).

По завершении 4 тура группового этапа ЛЕ «Порту» в домашнем первенстве одолел «Боавишту» (1:0), а в 1/16 финала кубка Португалии коллектив Сержиу Консейсау разгромил «Сетубал» (4:0).

Прогноз

На победу «Янг Бойз» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,55, а на победу «Порту» — 2,60.

Команде Сержиу Консейсау нужны баллы в Швейцарии, но «Янг Бойз» уже показал, что в текущем сезоне в его планы входит попадание в плей-офф. Наш прогноз на матч — «Порту» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,78. 0