ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локо» закончил выступление в еврокубкахЕвровесны не будет. Нелепый автогол надломил «Локо» в матче с «Байером» WADAРекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря «Монреаль» — «Бостон»НХЛ. «Бостон» разгромил «Монреаль», «Чикаго» «всухую» победил «Даллас»
  • 07:56
    • «Клипперс» обыграл «Даллас», «Денвер» одержал шестую победу подряд
  • 07:01
    • Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов
  • 22:48
    • «Локо» проиграл «Байеру» и лишился шансов на евровесну
  • 01:00
    • «Бавария» отправила в ворота «Црвены Звезды» шесть мячей
  • 00:56
    • «Ман Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и досрочно вышел в плей-офф ЛЧ
  • 00:54
    • Дубля Бензема не хватило «Реалу» для победы над «Пари Сен-Жермен»
  • 00:52
    • «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
    Все новости спорта

    Как выступит «Порту» на «Стад де Сюисс»?

    «Янг Бойз» — «Порту». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Янг Бойз Прогнозы на Порту Прогнозы на Португалия Календарь Лиги Европы
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» будет принимать «Порту». Игра пройдет на «Стад де Сюисс» 28 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «Порту».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа G 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.30
  • Играть!
    •

    «Янг Бойз»

    За четыре матча на групповом этапе ЛЕ швейцарскому коллективу из Берна удалось возглавить квартет G с 7 баллами на счету. Столько же очков имеет «Рейнджерс». Еще по четыре пункта есть в активе у «Фейеноорда» и «Порту».

    В 1 туре желто-черные потерпели поражение от португальцев (1:2), но уже в следующем поединке подопечные Герардо Сеоане взяли верх над «Рейнджерс» (2:1).

    В очередном еврокубковом матче «Янг Бойз» оказался сильнее «Фейеноорда» (2:0), а во второй встрече с нидерландским клубом «пчелы» разошлись миром (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В 14 туре домашнего первенства коллектив Герардо Сеоане переиграл «Санкт-Галлен» (4:3), а 24 ноября в чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» был сильнее «Сьона» (4:3).

    «Порту»

    На данный момент португальский гранд из одноименного города находится на последнем месте в таблице. Отстает команда от «Фейеноорда» лишь по результату очной встречи.

  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • Переберется ли в АПЛ форвард ЦСКА, договорятся ли «Ювентус» и «Локомотив», где продолжит карьеру итальянский скандалист и другие трансферные новости последних дней
  • 25/11/2019

    • После домашней победы над клубом «Янг Бойз» (2:1) «драконы» в Роттердаме не справились с атакой «Фейеноорда» (0:2).

    Затем в первой встрече с «Рейнджерс» подопечные Сержиу Консейсау не смогли выявить сильнейшего (1:1). Но во второй игре сине-белые оказались слабее (0:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    По завершении 4 тура группового этапа ЛЕ «Порту» в домашнем первенстве одолел «Боавишту» (1:0), а в 1/16 финала кубка Португалии коллектив Сержиу Консейсау разгромил «Сетубал» (4:0).

    Прогноз

    На победу «Янг Бойз» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,55, а на победу «Порту» — 2,60.

    Команде Сержиу Консейсау нужны баллы в Швейцарии, но «Янг Бойз» уже показал, что в текущем сезоне в его планы входит попадание в плей-офф. Наш прогноз на матч — «Порту» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.60
  • Прогноз на матч Валенсия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Генк — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Славия Прага — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барселона — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 18:50
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Давид Сильва и Кевин Де Брейне
  • По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»
    • 14:43 24/11/2019     «Ливерпуль» одержал очередную волевую победу
  • «Ливерпуль» должна беспокоить его выездная игра
    • 05:04 24/11/2019     Футболисты «Динамо»
  • Огненная концовка в Москве. «Динамо» вырвало победу у «Ростова»
    • 00:06 24/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Янг Бойз» — «Порту». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 28 ноября 2019 года. Прогноз на «Янг Бойз» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, три очка Радулова, шайбы Кучерова и СергачеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 ноября Вчера в 08:330
  • 07:15
    • Сборная России вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
  • 00:51
    • «Юве» обыграл «Атлетико» и вышел в плей-офф с первого места в группе
  • 23:17
    • Медведев претендует на звание самого прогрессирующего теннисиста года
    Федор Чалов Футбол Трансферный дайджест. 19-25 ноябряПереберется ли в АПЛ форвард ЦСКА, договорятся ли «Ювентус» и «Локомотив», где продолжит карьеру итальянский скандалист и другие трансферные новости последних дней 25/11/2019 в 20:161
  • Экспресс дня

  • Останутся ли шансы у «Зенита» на плей-офф ЛЧ после игры с «Лионом»?
  • 2.86
    •
  • 08:26
    • Тухель: ПСЖ начал игру с «Реалом» точно не на своем уровне
  • 08:11
    • Левандовский — автор самого быстрого покера в истории ЛЧ
  • 00:28
    • Храдецки: Может, у «Локо» получится зацепить ничью у «Атлетико»
    Манкунианцы забили три гола за семь минут Футбол «МЮ» столкнулся с настоящей командой. Манкунианцев спасет только молодежь«Шеффилд» и «Манчестер Юнайтед» устроили яркую голевую перестрелку 25/11/2019 в 17:030
  • 22:52
    • «Галатасарай» не удержал победный счет в матче с «Брюгге»
  • 22:36
    • Московское «Динамо» одержало победу над «Локомотивом»
  • 22:10
    • Модрич и Бейл — в запасе «Реала» на матч с «Пари Сен-Жермен»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие