«Лугано» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы швейцарский «Лугано» на своем поле примет датский «Копенгаген». Начало игры — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лугано» — «Копенгаген».

«Лугано»

«Лугано» по итогам четырех туров группового этапа Лиги Европы набрал два очка, с которым расположился на последнем месте в группе В.

Стартовали «белые» в этом турнире с выездного поражения 0:1 от «Копенгагена», после чего сыграли вничью на своей арене с киевским «Динамо» — 0:0.

В третьем туре «бьянконери» уступили в Швеции «Мальме» со счетом 1:2, а в ответном поединке расписали безголевую ничью с шведским коллективом.

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В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Лугано» идет седьмым, опережая на четыре балла опасную зону. В своей последней игре команда разгромила «Тун» (3:0), прервав т.с. свою 2-матчевую безвыигрышную серию.

«Копенгаген»

Действующий чемпион Дании в квартете В разместился на первом месте, имея на своем счету шесть очков, как и у второго «Динамо», опережая его только по дополнительным показателям.

Групповой этап Лиги Европы датские «львы» начали с домашней минимальной победы, где они переиграли «Лугано», затем сыграли вничью на выезде с «Мальме» (1:1).

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Спарка с вице-чемпионом Украины завершилась одинаковыми мировыми исходами по 1:1, в которых датчане в обоих встречах забивали в самом начале игры.

Отметим, что за последние восемь встреч «Копенгаген» проиграл лишь раз. На внутренней арене команда идет второй, уступая лидеру первенства семь пунктов.

Прогноз на «Лугано» — «Копенгаген»

Результативность этих оппонентов желает лучшего, особенно в еврокубках. Прогнозируем, что команды вновь выдадут «низовой» матч. 0