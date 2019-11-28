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    «Лугано» — «Копенгаген»: ждем «низовой» поединок

    «Лугано» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Лугано» — «Копенгаген»
    «Копенгаген»
    В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы швейцарский «Лугано» на своем поле примет датский «Копенгаген». Начало игры — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Лугано» — «Копенгаген».

    «Лугано»

    «Лугано» по итогам четырех туров группового этапа Лиги Европы набрал два очка, с которым расположился на последнем месте в группе В.

    Стартовали «белые» в этом турнире с выездного поражения 0:1 от «Копенгагена», после чего сыграли вничью на своей арене с киевским «Динамо» — 0:0.

    В третьем туре «бьянконери» уступили в Швеции «Мальме» со счетом 1:2, а в ответном поединке расписали безголевую ничью с шведским коллективом.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Лугано» идет седьмым, опережая на четыре балла опасную зону. В своей последней игре команда разгромила «Тун» (3:0), прервав т.с. свою 2-матчевую безвыигрышную серию.

    «Копенгаген»

    Действующий чемпион Дании в квартете В разместился на первом месте, имея на своем счету шесть очков, как и у второго «Динамо», опережая его только по дополнительным показателям.

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    Групповой этап Лиги Европы датские «львы» начали с домашней минимальной победы, где они переиграли «Лугано», затем сыграли вничью на выезде с «Мальме» (1:1).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Спарка с вице-чемпионом Украины завершилась одинаковыми мировыми исходами по 1:1, в которых датчане в обоих встречах забивали в самом начале игры.

    Отметим, что за последние восемь встреч «Копенгаген» проиграл лишь раз. На внутренней арене команда идет второй, уступая лидеру первенства семь пунктов.

    Прогноз на «Лугано» — «Копенгаген»

    Результативность этих оппонентов желает лучшего, особенно в еврокубках. Прогнозируем, что команды вновь выдадут «низовой» матч. 0

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