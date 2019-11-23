ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день Жозе МоуриньюНовые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
  • 17:17
    • ЦСКА усилился шведским форвардом
  • 16:53
    • «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
    Все новости спорта

    Чья победная серия прервется в Берлине?

    «Унион» Берлин — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Унион Берлин Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Унион» Берлин — «Боруссия» М
    Денис Закариа
    В 12 туре немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 23 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Унион» Берлин — «Боруссия» М.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.12
  • Играть!
    •

    «Унион» Берлин

    В 11 матчах чемпионата коллектив из Берлина сумел набрать 13 очков, вследствие чего он находится на 11 строчке в турнирной таблице.

    В поединке в рамках 7 тура Бундеслиги «Унион» Берлин уступил «Вольфсбургу» (1:0), продлив свою серию неудач до 4 встреч.

    Но в 8 туре «железные» разобрались дома с «Фрайбургом» (2:0), после чего берлинцы оказались слабее «Баварии» (2:1). С того момента подопечные Урса Фишера больше не проигрывают.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 1/16 финала Кубка Германии «Унион» Берлин взял верх над «Фрайбургом» (1:3), а в чемпионате эта команда одолела «Герту» (1:0) и «Майнц» (2:3).

    «Боруссия» М

    После 11 туров клуб из Менхенгладбаха закрепился на первой строчке в таблице с 25 очками на счету. Своих преследователей команда опережает на 4 пункта.

  • Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • Реакция прессы на матч Германия — Белоруссия
  • 17/11/2019

    • Последний раз в чемпионате черно-бело-зеленые проигрывали в октябре. В 8 туре в Дортмунде гости уступили «Боруссии» Д (1:0).

    А затем в ЛЕ подопечные Марко Розе разошлись миром с «Ромой» (1:1). В Бундеслиге «жеребята» разобрались с «Айнтрахтом» (4:2), а в 1/16 финала Кубка команда вновь уступила дортмундцам (2:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В 10 туре чемпионата «Боруссия» М взяла верх над «Байером» (1:2). 7 ноября на евроарене клуб из Менхенгладбаха победил «Рому» (2:1). Успехом завершилась и встреча в домашнем первенстве с «Вердером» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Униона» Берлин в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничью — 3,65, а на победу «Боруссии» М — 2,10.

    Несмотря на хорошие результаты в последних матчах, британцам будет тяжело выстоять против сильного коллектива из Менхенгладбаха. Наш прогноз на матч — «Боруссия» М победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Унион» Берлин — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Унион» Берлин — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
  • 00:07
    • Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 23:52
    • Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять
  • 23:42
    • Знарок: Игра была качельная, непонятно было, кто победит
  • 23:26
    • Мартемьянов: Очень напряжённый матч, блестяще сыграли оба голкипера
    Россия — Сан-Марино Футбол Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-МариноРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино 20/11/2019 в 02:210
  • 23:06
    • Куадрадо продлил контракт с «Ювентусом»
  • 22:49
    • Марадона продолжит тренировать «Химнасию»
  • 14:01
    • «Милан» готов заплатить Ибрагимовичу 6 миллионов евро за полтора года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие