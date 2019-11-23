«Унион» Берлин — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 23 ноября 2019 года

«Унион» Берлин
В 11 матчах чемпионата коллектив из Берлина сумел набрать 13 очков, вследствие чего он находится на 11 строчке в турнирной таблице.
В поединке в рамках 7 тура Бундеслиги «Унион» Берлин уступил «Вольфсбургу» (1:0), продлив свою серию неудач до 4 встреч.
Но в 8 туре «железные» разобрались дома с «Фрайбургом» (2:0), после чего берлинцы оказались слабее «Баварии» (2:1). С того момента подопечные Урса Фишера больше не проигрывают.
В 1/16 финала Кубка Германии «Унион» Берлин взял верх над «Фрайбургом» (1:3), а в чемпионате эта команда одолела «Герту» (1:0) и «Майнц» (2:3).
«Боруссия» М
После 11 туров клуб из Менхенгладбаха закрепился на первой строчке в таблице с 25 очками на счету. Своих преследователей команда опережает на 4 пункта.
Последний раз в чемпионате черно-бело-зеленые проигрывали в октябре. В 8 туре в Дортмунде гости уступили «Боруссии» Д (1:0).
А затем в ЛЕ подопечные Марко Розе разошлись миром с «Ромой» (1:1). В Бундеслиге «жеребята» разобрались с «Айнтрахтом» (4:2), а в 1/16 финала Кубка команда вновь уступила дортмундцам (2:1).
В 10 туре чемпионата «Боруссия» М взяла верх над «Байером» (1:2). 7 ноября на евроарене клуб из Менхенгладбаха победил «Рому» (2:1). Успехом завершилась и встреча в домашнем первенстве с «Вердером» (3:1).
Прогноз
На победу «Униона» Берлин в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничью — 3,65, а на победу «Боруссии» М — 2,10.
Несмотря на хорошие результаты в последних матчах, британцам будет тяжело выстоять против сильного коллектива из Менхенгладбаха. Наш прогноз на матч — «Боруссия» М победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0