«Унион» Берлин — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 23 ноября 2019 года

В 12 туре немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 23 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Унион» Берлин — «Боруссия» М.

«Унион» Берлин

В 11 матчах чемпионата коллектив из Берлина сумел набрать 13 очков, вследствие чего он находится на 11 строчке в турнирной таблице.

В поединке в рамках 7 тура Бундеслиги «Унион» Берлин уступил «Вольфсбургу» (1:0), продлив свою серию неудач до 4 встреч.

Но в 8 туре «железные» разобрались дома с «Фрайбургом» (2:0), после чего берлинцы оказались слабее «Баварии» (2:1). С того момента подопечные Урса Фишера больше не проигрывают.

Все прогнозы на Бундеслигу

В 1/16 финала Кубка Германии «Унион» Берлин взял верх над «Фрайбургом» (1:3), а в чемпионате эта команда одолела «Герту» (1:0) и «Майнц» (2:3).

«Боруссия» М

После 11 туров клуб из Менхенгладбаха закрепился на первой строчке в таблице с 25 очками на счету. Своих преследователей команда опережает на 4 пункта.

Последний раз в чемпионате черно-бело-зеленые проигрывали в октябре. В 8 туре в Дортмунде гости уступили «Боруссии» Д (1:0).

А затем в ЛЕ подопечные Марко Розе разошлись миром с «Ромой» (1:1). В Бундеслиге «жеребята» разобрались с «Айнтрахтом» (4:2), а в 1/16 финала Кубка команда вновь уступила дортмундцам (2:1).

В 10 туре чемпионата «Боруссия» М взяла верх над «Байером» (1:2). 7 ноября на евроарене клуб из Менхенгладбаха победил «Рому» (2:1). Успехом завершилась и встреча в домашнем первенстве с «Вердером» (3:1).

Прогноз

На победу «Униона» Берлин в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничью — 3,65, а на победу «Боруссии» М — 2,10.

Несмотря на хорошие результаты в последних матчах, британцам будет тяжело выстоять против сильного коллектива из Менхенгладбаха. Наш прогноз на матч — «Боруссия» М победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0