ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — БельгияС небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку ЭдерсонЭдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20 Вирджил ван ДейкТрио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
  • 01:07
    • Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 00:39
    • Польша обыграла Израиль, Австрия справилась с Македонией и вышла на Евро-2020
  • 23:36
    • Витсель: Я рад вернуться в Петербург
  • 23:27
    • Черчесов: Лучше против Бельгии вообще не играть
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 23:00
    • Дзюба: Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы
  • 22:52
    • Черчесов: Мы не хотели сидеть в обороне, хотели сыграть на встречных курсах
    Все новости спорта

    Норвегия без проблем возьмет три очка

    Мальта — Норвегия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на Сборная Мальты Прогнозы на Сборная Норвегии Календарь Евро-2020
    Прогноз на Мальта — Норвегия
    Эрлинг Холанд
    18 ноября сборная Мальты примет у себя дома сборную Норвегии. Поединок 10 тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Мальта — Норвегия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 18 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 35.00
  • X
  • 10.00
  • 2
  • 1.08
  • Играть!
    •

    Мальта

    Мальта ни за что не сражается. Команда занимает последнее место в группе с тремя баллами. Единственное, за что могут побороться хозяева, так это за пятое место.

    В активе мальтийцев 9 матчей. Из них они проиграли 8, и лишь один раз им удалось одержать победу. На данный момент команда имеет 8-матчевую серию поражений. Вместе с этим «иоаниты» на протяжении всей этой серии не забивали.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Коллектив поражал ворота Фарерских островов в самом начале, выиграв 2:1. После этого наступила «сухая» негативная серия. 15 ноября Мальта разгромно проиграла Испании со счетом 7:0. Перед этим они уступили в ответной игре Фарерам (1:0) и со счетом 0:4 были наказаны Швецией.

    Норвегия

    Норвегия борется за третье место, поскольку оно дает шанс получить дополнительную путевку на главный турнир. Пока что перед гостями на пути стоят румыны, но тем предстоит игра с Испанией. При этом разница в очках отсутствует — по 14 баллов.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    «Сверла» часто играли вничью на этом турнире. За 9 игр у них 5 ничейных результатов. Правда в прошлый раз команда прервала 3-матчевую ничейную серию победой над Фарерскими островами (4:0).

    До этого гости провели три тяжелых поединка, сыграв вничью с Румынией, Испанией и Швецией. Во всех случаях судьи фиксировали одинаковый результат 1:1.

  • Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчас
  • Кто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии?
  • 15/11/2019

    • Норвегия не проигрывает уже 8 матчей кряду. На выезде эта серия составляет 3 поединка. В двух последних гостевых играх скандинавы довольствовались ничьей.

    Прогноз

    Норвегия вряд ли даст Мальте разогнаться. Гости должны взять три очка без особых проблем, учитывая, что у них еще есть шансы выйти на Евро.

    Дома норвежцы выиграли 2:0. В принципе им по силам повторить результат. У них хорошая атака и судя по всему, коллектив находится сейчас на подъеме.

    Считаем, что гости выиграют оба тайма. На это дается коэффициент 1.75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Амур — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ротор — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Армавир — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сербия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.25
  • Экспресс дня на 17 ноября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Балтика — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Косово — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Болгария — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Албания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдавия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.76
  • Прогноз на матч Андорра — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роджер Федерер
  • Федерер услужил Надалю. Швейцарец взял реванш у Джоковича
    • 15:11 15/11/2019     Россия- Чехия
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
    • 12:50 11/11/2019     Гарри Кейн
  • Кейн установил новый рекорд. Оценки игроков сборной Англии и Черногории
    • 17:49 15/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Мальта — Норвегия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года. Прогноз на Мальта — Норвегия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • 01:04
    • Хорватия дома обыграла Словакию
  • 00:46
    • Германия разгромила Белоруссию, Нидерланды потеряли очки в Белфасте
  • 23:59
    • «Бавария» может отказаться от выкупа Коутиньо в пользу Хаверца
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? 15/11/2019 в 21:370
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 00:58
    • Комличенко: Бельгия — это тот уровень, к которому нужно стремиться
  • 00:47
    • Ионов: Раз — гол, два — гол, непонятно. Ничего не предвещало
  • 00:13
    • Де Брейне: Мы должны лучше контролировать мяч
    Садио Мане и Рахим Стерлинг Футбол Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20Дюжина лучших атакующих игроков Английской Премьер-лиги прямо сейчас 15/11/2019 в 21:060
  • 22:37
    • Бакаев: Мы проигрывали бельгийцам и в классе, и в борьбе
  • 21:22
    • Циципас о выходе в финал: Это произошло. Мечты сбываются!
  • 21:13
    • Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, Медведева — вторая
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие