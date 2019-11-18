Мальта — Норвегия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

18 ноября сборная Мальты примет у себя дома сборную Норвегии. Поединок 10 тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Мальта — Норвегия.

Мальта

Мальта ни за что не сражается. Команда занимает последнее место в группе с тремя баллами. Единственное, за что могут побороться хозяева, так это за пятое место.

В активе мальтийцев 9 матчей. Из них они проиграли 8, и лишь один раз им удалось одержать победу. На данный момент команда имеет 8-матчевую серию поражений. Вместе с этим «иоаниты» на протяжении всей этой серии не забивали.

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Коллектив поражал ворота Фарерских островов в самом начале, выиграв 2:1. После этого наступила «сухая» негативная серия. 15 ноября Мальта разгромно проиграла Испании со счетом 7:0. Перед этим они уступили в ответной игре Фарерам (1:0) и со счетом 0:4 были наказаны Швецией.

Норвегия

Норвегия борется за третье место, поскольку оно дает шанс получить дополнительную путевку на главный турнир. Пока что перед гостями на пути стоят румыны, но тем предстоит игра с Испанией. При этом разница в очках отсутствует — по 14 баллов.

«Сверла» часто играли вничью на этом турнире. За 9 игр у них 5 ничейных результатов. Правда в прошлый раз команда прервала 3-матчевую ничейную серию победой над Фарерскими островами (4:0).

До этого гости провели три тяжелых поединка, сыграв вничью с Румынией, Испанией и Швецией. Во всех случаях судьи фиксировали одинаковый результат 1:1.

Норвегия не проигрывает уже 8 матчей кряду. На выезде эта серия составляет 3 поединка. В двух последних гостевых играх скандинавы довольствовались ничьей.

Прогноз

Норвегия вряд ли даст Мальте разогнаться. Гости должны взять три очка без особых проблем, учитывая, что у них еще есть шансы выйти на Евро.

Дома норвежцы выиграли 2:0. В принципе им по силам повторить результат. У них хорошая атака и судя по всему, коллектив находится сейчас на подъеме.

Считаем, что гости выиграют оба тайма. На это дается коэффициент 1.75. 0