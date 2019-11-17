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    Будут ли исландцы напрягаться в 10 матче квалификации?

    Молдавия — Исландия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на Молдавия — Исландия
    Ари Скуласон
    В 10 туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Молдавии 17 ноября на стадионе «Зимбру» в Кишиневе сыграет с Исландией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Молдавия — Исландия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.80
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.42
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    Молдавия

    С тремя очками, заработанными в девяти матчах, эта сборная является самой слабой в таблице Группы H. Сейчас команда занимает последнее место.

    Квалификация на Евро-2020 началась для Молдавии с поражений от Франции (1:4) и Турции (4:0), после чего гол Армаша на 8 минуте принес Молдавии победу над Андоррой (1:0).

    Затем молдаване потерпели поражения от Албании (2:0), Исландии (3:0) и Турции (0:4). В 7 туре отборочного цикла Андорра сумела взять реванш (1:0).

    Все прогнозы на Евро-2020

    А 14 октября в Кишиневе хозяева были разгромлены Албанией (4:0). В последнем на сегодня поединке подопечные Энгина Фирата оказались слабее Франции в Париже (2:1).

    Исландия

    С 16 очками на своем счету исландцы находятся на третьей строчке в Группе H, отставая от Турции на 4 пункта.

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    • Отборочный цикл для «викингов» начался с победы над Андоррой в гостях (0:2), а затем эта команда была разгромлена Францией (4:0).

    В следующих трех турах подопечные Эрика Хамрена победили Албанию (1:0), Турцию (2:1) и Молдавию (3:0), после чего Исландия проиграла Албании (4:2) и Франции (0:1).

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    14 октября «викинги» в Рейкьявике разобрались с Андоррой (2:0), а спустя месяц эта сборная разошлась миром с Турцией (0:0).

    Прогноз

    Победу Молдавии в этой встрече букмекеры оценивают в 6,90, на ничью они дают коэффициент 4,30, а на победу Исландии — 1.48.

    Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сборная Исландии может громко хлопнуть дверью, уверенно переиграв не самого сильного соперника. Наш прогноз на матч — победа Исландии с форой -1 с коэффициентом 1,80. 0

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