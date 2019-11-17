Молдавия — Исландия. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года

В 10 туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Молдавии 17 ноября на стадионе «Зимбру» в Кишиневе сыграет с Исландией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Молдавия — Исландия.

Молдавия

С тремя очками, заработанными в девяти матчах, эта сборная является самой слабой в таблице Группы H. Сейчас команда занимает последнее место.

Квалификация на Евро-2020 началась для Молдавии с поражений от Франции (1:4) и Турции (4:0), после чего гол Армаша на 8 минуте принес Молдавии победу над Андоррой (1:0).

Затем молдаване потерпели поражения от Албании (2:0), Исландии (3:0) и Турции (0:4). В 7 туре отборочного цикла Андорра сумела взять реванш (1:0).

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А 14 октября в Кишиневе хозяева были разгромлены Албанией (4:0). В последнем на сегодня поединке подопечные Энгина Фирата оказались слабее Франции в Париже (2:1).

Исландия

С 16 очками на своем счету исландцы находятся на третьей строчке в Группе H, отставая от Турции на 4 пункта.

Отборочный цикл для «викингов» начался с победы над Андоррой в гостях (0:2), а затем эта команда была разгромлена Францией (4:0).

В следующих трех турах подопечные Эрика Хамрена победили Албанию (1:0), Турцию (2:1) и Молдавию (3:0), после чего Исландия проиграла Албании (4:2) и Франции (0:1).

14 октября «викинги» в Рейкьявике разобрались с Андоррой (2:0), а спустя месяц эта сборная разошлась миром с Турцией (0:0).

Прогноз

Победу Молдавии в этой встрече букмекеры оценивают в 6,90, на ничью они дают коэффициент 4,30, а на победу Исландии — 1.48.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, сборная Исландии может громко хлопнуть дверью, уверенно переиграв не самого сильного соперника. Наш прогноз на матч — победа Исландии с форой -1 с коэффициентом 1,80. 0