Люксембург — Португалия. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года

В 10 туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Люксембурга 17 ноября на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге сыграет с Португалией. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на Люксембург — Португалия.

Люксембург

За 7 поединков квалификации эта сборная заработала 4 балла, из-за чего она без каких-либо надежд на выход из группы находится на 4 месте в турнирной таблице.

На старте отборочной кампании «красные львы» одержали победу над Литвой (2:1), но уже в следующем матче команда потерпела поражение от Украины (1:2).

В 3 туре Люксембург разошелся миром с Литвой (1:1), а затем подопечные Люка Хольца вновь уступили Украине (1:0), а также проиграли Сербии (1:3).

Все прогнозы на Евро-2020

Седьмой тур квалификации завершился для скромного коллектива выездной неудачей во встрече с Португалией (3:0), а после поражения в товарищеском поединке от Дании (4:0) Люксембург уступил в гостях сербам (3:2).

Португалия

В семи играх отборочного цикла португальцы смогли набрать 14 очков, благодаря чему они идут вторыми в Группе B, опережая Сербию всего на 1 пункт.

На старте квалификации «команда избранных» сыграла вничью с Украиной (0:0) и Сербией (1:1), а затем она выступила в Лиге наций, где одолела Швейцарию (3:1) и Нидерланды (1:0).

В 5 туре отборочных матчей Португалия разобралась с Сербией (2:4), а в следующей игре подопечные Фернанду Сантуша разгромили Литву (1:5).

11 октября португальцы одолели Люксембург (3:0), после чего они уступили на выезде Украине (2:1). А в 9 туре квалификации коллектив Сантуша был сильнее Литвы (6:0).

Прогноз

Букмекеры не верят в успех Люксембурга, оценивая этот исход коэффициентом 40,0, на ничью они предлагают котировку 10,5, а на победу Португалии — всего 1,07.

Команда Сантуша решительно настроена на выход из группы. В игре со слабым соперником Роналду и компания возьмутся за дело со старта поединка. Наш прогноз на матч — Португалия забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,62. 0