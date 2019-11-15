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    Что покажет сборная Аргентины после возвращения Месси?

    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года

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    Прогноз на Бразилия — Аргентина
    Лионель Месси
    В товарищеском поединке сборная Бразилии 15 ноября на стадионе «Кинг Сауд Юниверсити» в Рияде сыграет с Аргентиной. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Бразилия — Аргентина.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 15 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Бразилия

    Последний официальный поединок желто-зеленых датирован 7 июля. Тогда в финале Копа Америка коллектив Тите обыграл Перу (3:1). После этого команда приняла участие в 4 товарищеских встречах.

    7 сентября на стадионе «Хард Рок» с США «избранные» расписали мировую с Колумбией (2:2), а чуть позже в Лос-Анджелесе бразильцы уступили Перу (0:1).

    10 октября подопечные Тите прибыли в Сингапур. Во встрече на «Национальном стадионе» сборная Бразилии не выявила сильнейшего в противостоянии с Сенегалом (1:1).

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    Спустя несколько дней на той же арене желто-зеленые сразились с Нигерией. Гол Каземиро на 48 минуте позволил команде отыграться, а финальный счет — 1:1.

    Аргентина

    Последний на сегодняшний день официальный матч эта команда провела 6 июля. В борьбе за третье место на Копа Америка голы Агуэро и Дибалы подарили сборной победу над Чили (2:1).

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    • После завершения данного турнира Аргентина приняла участие в четырех контрольных поединках. 6 сентября в Лос-Анджелесе бело-голубые вновь сыграли с чилийцами, но на этот раз встреча завершилась ничьей 0:0.

    Спустя несколько дней подопечные Лионеля Скалони уверенно переиграли Мексику (4:0), а 9 октября аргентинцы расписали мировую с Германией (2:2).

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    Затем в городе Эльче Аргентина встретилась с Эквадором. Этот матч завершился разгромом оппонентов со счетом 6:1.

    Прогноз

    На победу Бразилии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,39, на ничью — 3,25, а на победу Аргентины — 3,05.

    Несмотря на товарищеский статус поединка, сборная Аргентины захочет поквитаться с бразильцами за вылет из Кубка Америки. Наш прогноз на матч — победа Аргентины или ничья с коэффициентом 1.58. 0

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    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года. Прогноз на Бразилия — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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