Ирландия — Новая Зеландия. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 14 ноября 2019 года

В четверг, 14 ноября, в Дублине на стадионе «Авива» сборная Ирландии сыграет с национальной командой Новой Зеландии в товарищеском матче. Игра начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на Ирландия — Новая Зеландия.

Ирландия

Сборная Ирландии с 12 очками возглавляет группу D. Ее конкуренты в лице Дании и Швейцарии имеют 12 и 11 баллов соответственно при игре в запасе. Для выхода в финальную часть ирландца нужно в последнем туре обыграть дома датчан или надеяться на осечки оппонентов.

В своей последней игре «парни в зеленом» проиграли на выезде швейцарцам со счетом 0:2, пропустив второй гол на 90-й минуте игры. Отметим, что этим поражением островитяне прервали 9-матчевую беспроигрышную серию.

На своей территории Ирландия играет неплохо, проиграв только раз за последние восемь игр. В отборе Евро-2020 она выиграла дважды при одной ничьей, разница мячей — 4:1.

Новая Зеландия

Национальная команда Новой Зеландии в 2019 году провела только пять матчей, все которые пришлись на игры Pacific Games.

На групповой стадии того турнира «все в белом» добыли три победы и раз сыграли вничью, забив в этих поединках 20 мячей, а пропустили только одну пробоину.

В финальном поединке континентального розыгрыша новозеландцы переиграли сборную Новой Каледонии со счетом 2:1.

Прогноз на Ирландия — Новая Зеландия

Ирландцы будут держать в уме решающий матч с датчанами, поэтому в этой игре, скорее всего, будут играть не основным составом. Предлагаем поставить на Х2. 0