Англия — Черногория. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Евро-2020 14 ноября 2019 года

В 9-м туре отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Англии будет принимать сборную Черногорию. Встреча пройдет 14 ноября на «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на Англия — Черногория.

Англия

В марте 2019 года, в отборе к Евро-2020, сборная Англии дома растоптала Чехию (5:0) и на выезде разгромила Черногорию (5:1).

В июне сборная Англии в полуфинале Лиги Наций проиграли Голландии (1:3 д.в), а в матче за третье место победила по пенальти Швейцарию — 0:0 (6:5 по пенальти).

Все прогнозы на Евро-2020

В сентябре в рамках отбора Евро-2020 сборная Англии на своем поле разгромила Болгарию (4:0) и команду Косово (5:3).

В октябре англичане потерпели первое поражение, на выезде уступив на последних минутах Чехии (1:2), после чего в гостях растоптали Болгарию (0:6).

В группе А сборная Англии после 6 матчей лидирует с 15 очками и разницей мячей 26-6. Гарри Кейн и Рахим Стерлинг забили по 8 мячей.

Черногория

В отборе Евро-2020 «храбрые соколы» ни разу не победили. В марте они упустили на последних минутах гостевую победу над Болгарией (1:1) и дома были разгромлены Англией (1:5)

В июне Черногория дома сыграла вничью с командой Косово (1:1) и на выезде проиграла сборной Чехии (0:3).

В сентябре черногорцы на своем поле провели товарищеский матч с Венгрией (2:1) и уступили Чехии в отборе Евро — с тем же счетом 0:3, но теперь дома.

В октябре сборная Черногории дома разошлась миром с Болгарией (0:0) и на выезде проиграла команде Косово (0:2).

В результате Черногория после 7 матчей с 3 очками расположилась на 4-м месте — разница мячей 3-15. Два мяча забил Стефан Мугоша.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Англии — 1.07, победа Черногории — 37.00, ничья в основное время — 11.75.

В домашней победе Англии нет никаких сомнений, Черногория еще ни разу не победила в отборе Евро-2020.

Черногория не забивала в последних четырех матчах отбора. Англия крупно выиграла четыре последних матча. Можно ждать разгрома. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,80 и «Обе забьют — нет» за 1,40. 0