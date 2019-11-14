Албания — Андорра. Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч отбора Евро-2020 14 ноября 2019 года

В четверг, 14 ноября, в Эльбасане на одноименном стадионе сборная Албании примет национальную команду Андорры в девятом туре отборочного турнира Евро-2020. Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на Албания — Андорра.

Албания

Национальная команда Албании после восьми матчей в группа Н набрала 12 очков, с которыми идет на четвертой позиции. Албанцы лишились шансов на выход в финальную часть, но могут только улучшить на строку свою позицию.

Со старта отборочной компании «орлы» неизменно чередовали поражения с победами. В прошлом месяце они сперва минимально проиграли на выезде Турции (0:1), пропустив за считанные секунды до конца встречи.

После чего «красные-черные» в гостях разгромили сборную Молдавии, забив ей четыре безответных гола, отметившись еще трижды в первой половине встречи.

В трех домашних поединках этой квалификации албанцы добыли две виктории (над Исландией и Молдавией), а также проиграли Турции. Разница мячей — 6:4.

Андорра

«Футбольные карлики» выполнили свой план на эту компанию, заработав три очка, с которыми идут пятыми, опережая последних молдаван по дополнительным показателям.

Эти баллы «почтальоны» заработали в домашней встрече с Молдавией (1:0), забив гол по исходу часа игры, играя в большинстве. Отметим, что этот мяч является пока единственным на их счету в отборе Евро-2020.

Остальные семь встреч Андорра проиграла «всухую», трижды уступив с разгромным счетом. На выезде андоррцы проиграли все четыре матча с общим результатом 0:7.

Все прогнозы на Евро-2020

В первом круге Албания на выезде обыграла Андорру со счетом 2:0. А до этой игры они обменялись домашними викториями в товарняках — 1:0 и 0:2.

Прогноз на Албания — Андорра

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу сборной Албании предлагают — 1.18.

На викторию команды Андорры дают — 21.00, ничья оценена — в 7.70.

Прогнозируем, что албанцы выиграют у Андорры «всухую», ведь «почтальоны» очень неубедительно играет в атаке. 0