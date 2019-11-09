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    Как отреагирует «Монако» на поражение от «Сент-Этьена»?

    «Монако» — «Дижон». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч чемпионата Франции 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Монако» — «Дижон»
    «Монако» идет на 15-м месте
    В 13 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Дижон». Игра пройдет на «Дижон» 9 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Дижон».
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Монако»

    Благодаря недавним результатам команда из одноименного княжества немного улучшила свое турнирное положение. К прошлому туру с 15 баллами красно-белые находились на 11 месте в таблице чемпионата.

    Активно набирать очки подопечные Леонарду Жардима начали после поражения от «Марселя» (3:4). 21 сентября «Монако» расписал мировую с «Реймсом» (0:0), а затем одолел «Ниццу» (3:1).

    Еще одна встреча на стадионе «Луи II» завершилась уверенной победой хозяев над «Брестом» (4:1), а 5 октября монегаски проиграли «Монпелье» (3:1).

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    В трех последующих поединках княжеский клуб одержал три победы, но в прошлом туре проиграл «Сент-Этьену» (0:1) на выезде и опустился на 15-ю строчку.

    «Дижон»

    До предыдущего тура «Дижон» находился на дне турнирной таблицы Лиги 1. На счету у хозяев было всего девять очков.

    За 11 туров команда 6 раз проигрывала и только дважды праздновала победу. На прошлой неделе коллектив вылетел из Кубка Франции, проиграв «Бордо» 0:2.

    Тремя днями ранее было поражения в чемпионате от «Бреста» с аналогичным результатом. Кто бы мог подумать, что после этого клуб сенсационно обыграет дома лидера ПСЖ (2:1) и поднимется сразу на 16 строчку?

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0

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