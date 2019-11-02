«Реал» — «Бетис». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Испании 2 ноября 2019 года

2 ноября на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» примет «Бетис». Поединок 12 тура испанской Примеры начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Бетис».

«Реал»

В 10 матчах чемпионата Испании королевский клуб сумел набрать 21 очко, отставая от первой позиции на один пункт.

После поражения от ПСЖ в игре Лиги чемпионов (3:0) подопечные Зинедина Зидана победили «Севилью» (0:1) и «Осасуну» (2:0) в 5 и 6 турах Ла Лиги.

Затем «сливочные» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Атлетико» (2:2) и расписали мировую с «Брюгге» в ЛЧ (2:2). А в 8 поединке чемпионата «Реал» одолел «Гранаду» (4:2).

В девятом туре испанской Примеры мадридцы потерпели поражение от «Мальорки» (1:0), но на евроарене команда Зидана переиграла «Галатасарай» в Стамбуле (1:0).

В прошлом туре коллектив разбил дома «Леганес» (5:0), но три победы кряду во всех турнирах этого сезона он пока не одержал.

«Бетис»

«Бетис» по итогам 11 туров испанского первенства набрал всего 12 баллов и разместился над зоной вылета, на 16-месте.

До прошлого матча чемпионата «зелено-белые» не могли одержать победу в четырех поединках, проиграв в трех из них при одном ничейном результате.

Началась для «огурцов» эта серия с разгромного поражения от «Вильярреала» 1:5 в гостях. Затем они расписали мировую дома с «Эйбаром» (1:1).

После чего дважды проиграли, поочередно уступив «Реал Сосьедаду» (1:3) и «Гранаде» (0:1) на выезде.

Только в прошлом туре неудачная серия, наконец, прервалась, когда дома была переиграна «Сельта» (2:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,0, а ничья — в 6,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0