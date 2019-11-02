«Динамо» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 2 ноября 2019 года

В субботу, 2 ноября, «Динамо» в поединке 15-го тура российской Премьер-лиги сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча, которая пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ахмат».

«Динамо»

За тур до конца первого круга российской Премьер-лиги «Динамо» с 14 очками идет в зоне переходных матчей, на 13-м месте. От 12-й строки динамовцы отстают на один пункт.

У «бело-голубых» после неудачной 4-матчевой проигрышной серии, на данный момент 2-матчевая беспроигрышная серия, где они раз сыграли вничью и раз выиграли.

В 13-м туре РПЛ москвичи на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), обменявшись голами еще в первой половине, а в прошлом игровом дне «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0, забив в самом конце игры.

В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги динамовцы одержали только одну победу, дважды сыграли вничью и четыре матча проиграли, разница мячей — 6:9.

«Ахмат»

Грозненский коллектив по итогам 14-ти туров российского первенства разместился на в зоне прямого вылета (15 место), имея на своем счету 13 очков.

Накануне «волки» провели матч в Кубке России, где в рамках 1/8 финала на своей территории разгромили перволиговый «Луч» со счетом 5:1.

До этой игры «зелено-белые» не могли выиграть в двух встречах чемпионата кряду, проиграв сперва на своем поле 0:2 «Локомотиву» и там же сыграв вничью 1:1 с тульским «Арсеналом».

Календарь и таблица РПЛ

Семь гостевых встреч текущей компании РПЛ принесли грозненцам одну викторию, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 2:11.

В прошлом сезоне эти команды дважды сыграли вничью по 0:0.

Прогноз на «Динамо» — «Ахмат»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 1.75, победа «Ахмата» — 5.40, ничья — 3.55.

Так как оба коллектива не особо отличаются высокой результативность, в этом матче предлагаем поставить на ТМ. 0