ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Арсенал»Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь» Дивок ОригиОстрый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар «Барселона»Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»
  • 21:25
    • «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел на ЦСКА в Кубке России
  • 00:58
    • Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом
  • 00:17
    • Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже
  • 22:13
    • «Динамо» в Москве обыграло «Салават Юлаев»
  • 21:48
    • Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России
  • 21:32
    • «Торпедо» победило «Балтику» в 1/8 финала Кубка
  • 19:57
    • Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
    Все новости спорта

    «Динамо» — «Ахмат»: будут ли голы?

    «Динамо» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 2 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз на «Динамо» — «Ахмат»
    Клинтон Н’Жье
    В субботу, 2 ноября, «Динамо» в поединке 15-го тура российской Премьер-лиги сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча, которая пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Ахмат».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 14:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 5.30
  • Играть!
    •

    «Динамо»

    За тур до конца первого круга российской Премьер-лиги «Динамо» с 14 очками идет в зоне переходных матчей, на 13-м месте. От 12-й строки динамовцы отстают на один пункт.

    У «бело-голубых» после неудачной 4-матчевой проигрышной серии, на данный момент 2-матчевая беспроигрышная серия, где они раз сыграли вничью и раз выиграли.

    В 13-м туре РПЛ москвичи на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), обменявшись голами еще в первой половине, а в прошлом игровом дне «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0, забив в самом конце игры.

  • ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни
  • Реакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба
  • 28/10/2019

    • В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги динамовцы одержали только одну победу, дважды сыграли вничью и четыре матча проиграли, разница мячей — 6:9.

    «Ахмат»

    Грозненский коллектив по итогам 14-ти туров российского первенства разместился на в зоне прямого вылета (15 место), имея на своем счету 13 очков.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Накануне «волки» провели матч в Кубке России, где в рамках 1/8 финала на своей территории разгромили перволиговый «Луч» со счетом 5:1.

    До этой игры «зелено-белые» не могли выиграть в двух встречах чемпионата кряду, проиграв сперва на своем поле 0:2 «Локомотиву» и там же сыграв вничью 1:1 с тульским «Арсеналом».

    Календарь и таблица РПЛ

    Семь гостевых встреч текущей компании РПЛ принесли грозненцам одну викторию, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 2:11.

    В прошлом сезоне эти команды дважды сыграли вничью по 0:0.

    Прогноз на «Динамо» — «Ахмат»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Динамо» — 1.75, победа «Ахмата» — 5.40, ничья — 3.55.

    Так как оба коллектива не особо отличаются высокой результативность, в этом матче предлагаем поставить на ТМ. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зволле — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи
    • 18:31 28/10/2019     Давид Луис
  • Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись
    • 15:44 26/10/2019     «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • Вчера в 00:58
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Динамо» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата России 2 ноября 2019 года. Прогноз на «Динамо» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Томь» Футбол Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Зенита» в Кубке России Вчера в 00:580
  • 18:01
    • «Сибирь» продлила победную серию до шести матчей
  • 17:51
    • «Оренбург» вылетел из Кубка России
  • 17:33
    • Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
    ЦСКА — «Уфа» Футбол Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительностьПервая победа ЦСКА за месяц — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ПСЖ аутсайдера Лиги 1?
  • 2.66
    •
  • 00:35
    • Игнашевич: Если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
  • 00:18
    • ФОНБЕТ дарит беспроигрышные ставки на Хэллоуин
  • 23:58
    • Джикия: Ларссон классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. «Нью-Джерси» дома уступил «Тампе», «Эдмонтон» разгромил «Коламбус»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 октября Вчера в 08:400
  • 17:00
    • Бенчич на отказе Бертенс пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA
  • 15:51
    • Бейл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча с «Леганесом»
  • 15:18
    • Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие