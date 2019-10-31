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    «Торпедо» и «Балтика» вновь сыграют «по низам»?

    «Торпедо» — «Балтика». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года

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    Прогноз на «Торпедо» — «Балтика»
    Фрагмент матча ФНЛ
    В четверг, 31 октября, в рамках 1/8 финала Кубка России московское «Торпедо» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Торпедо» — «Балтика».

    «Торпедо»

    «Торпедо» лидирует в ФНЛ, опережая на четыре очка ближайшего преследователя в лице подмосковных «Химок».

    В последнем своем матче москвичи не сумели обыграть как раз «Балтику», сыграв в Калининграде в боевую ничью со счетом 1:1.

    Перед поединком с калининградцами «черно-белые» смогли выиграть три матча и раз проиграли, забив за этот период семь мячей, пропустили — четыре.

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    • На предыдущей стадии Кубка России «Торпедо» выбило представителя РПЛ — «Крылья Советов», обыграв самарцев на своей территории 2:0.

    «Балтика»

    Калининградская команда не знает горечи поражений уже в 16 матчах кряду с учетом всех турниров. Последний раз она уходила с поля поверженной еще в начале августа, проиграв в гостях «СКА-Хабаровску» (0:2).

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    В октябре «Балтика» провела пять игр, в которых она трижды победила и дважды сыграла вничью. Перед ничьей с «Торпедо», балтийцы выиграли две встречи кряду — над «Нефтехимиком» (1:0) и «Шинником» (2:0).

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    После 20 туров в первом российском дивизионе «Балтика» с 33 очками идет на пятом месте, уступая четвертой позиции пять пунктов.

    В 1/16 финала Кубка России клуб из Калининграда смог сотворить сенсацию, выбив из турнира по пенальти действующего обладателя трофея — московский «Локомотив».

    Прогноз на «Торпедо» — «Балтика»

    Скорее всего, в этом поединке, где на кону будет стоять выход в четвертьфинал, зрители не увидят феерии голов. 0

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    «Торпедо» — «Балтика». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года. Прогноз на «Торпедо» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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