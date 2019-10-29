ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни Джордан Ларссон оформил дубльТедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив» Диего КостаПримера. «Севилья» одолела «Хетафе», «Атлетико» победил «Атлетик»
  • 01:34
    • «Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»
  • 01:26
    • ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли
  • 18:24
    • Дубль Ларссона помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»
  • 22:22
    • Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила Бундеслигу
  • 22:15
    • «Рома» одержала победу над «Миланом»
  • 22:02
    • «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэласом»
  • 21:55
    • «Манчестер Юнайтед» забил три мяча «Норвичу»
    Все новости спорта

    Кто вернется на победный путь?

    «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.6) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд»
    «Эвертон» — фаворит матча
    В 1/8 финала Кубка Английской лиги «Эвертон» будет принимать «Уотфорд». Матч состоится 29 октября на стадионе «Гудисон Парк». Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд».

    «Эвертон»

    «Эвертон» проводит провальный старт сезона, занимая после 10-ти матчей АПЛ 16 место недалеко от зоны вылета. Коллектив заработал в этих поединках только 10 баллов.

    Еще недавно у «ирисок» была 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате страны. Они поочередно уступили на выезде «Борнмуту» (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (0:2), «Ман Сити» (1:3) и «Бернли» (0:1).

    Эту неудачную серию «синим» удалось разбавить гостевой победой над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (2:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Только в позапрошлом туре мерсисайдцы победили дома «Вест Хэм», однако уже в предыдущем снова взялись за «свое», уступив на выезде «Брайтону» (2:3).

    «Уотфорд»

    «Шершни» плотно засели на дне турнирной таблицы Премьер-лиги, заработав только пять очков в 10-ти встречах. У клуба третья худшая оборона в АПЛ — 21 пропущенный мяч.

    Эти зачетные пункты «Уотфорд» набрал в гостевой встрече с «Ньюкаслом» (1:1), в домашней с «Арсеналом» (2:2). Также была ничья на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

    Кроме того, мировые были добыты в поединках с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0). Единственная победа в этом сезоне пришлась на 1/16 финала Кубка Лиги, где был бит «Суонси» (2:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,8, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.36
  • Экспресс дня на 28 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брешиа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ростов» — «Сочи»
  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
    • Вчера в 01:19     ЦСКА — «Ференцварош»
  • Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровесной
    • 01:14 25/10/2019     Давид Луис
  • Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись
    • 15:44 26/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.6) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА проиграл «Динамо»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:430
  • 21:49
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
  • 21:00
    • «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью, Берг получил красную карточку
  • 20:47
    • «Салават Юлаев» в овертайме победил минское «Динамо»
    Бенджамин Чилвел Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «шпоры», «МанСити» обыграл «Астон Виллу», «Челси» победил «Бернли»Обзор матчей десятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:340
  • Экспресс дня

  • Чего ждать от старта недели в КХЛ?
  • 4.36
    •
  • 01:39
    • «Валенсия» в гостях проиграла «Осасуне»
  • 22:42
    • «Севилья» вышла на пятое место в примере
  • 21:24
    • «Амьен» прервал победную серию «Сент-Этьена»
    Артем Дзюба Футбол «Перспективный» Жирков и Артем Джокер. «Зенит» без проблем разобрался с «Крыльями»Обзор СМИ после победы «Зенита» в Самаре Вчера в 20:020
  • 20:39
    • ЦСКА по буллитам одолел «Авангард»
  • 19:45
    • «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе», «Наполи» не справился со СПАЛом
  • 18:43
    • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» огласили составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие