«Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.6) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года

В 1/8 финала Кубка Английской лиги «Эвертон» будет принимать «Уотфорд». Матч состоится 29 октября на стадионе «Гудисон Парк». Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд».

«Эвертон»

«Эвертон» проводит провальный старт сезона, занимая после 10-ти матчей АПЛ 16 место недалеко от зоны вылета. Коллектив заработал в этих поединках только 10 баллов.

Еще недавно у «ирисок» была 4-матчевая проигрышная серия в чемпионате страны. Они поочередно уступили на выезде «Борнмуту» (1:3), «Шеффилд Юнайтед» (0:2), «Ман Сити» (1:3) и «Бернли» (0:1).

Эту неудачную серию «синим» удалось разбавить гостевой победой над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги (2:0).

Только в позапрошлом туре мерсисайдцы победили дома «Вест Хэм», однако уже в предыдущем снова взялись за «свое», уступив на выезде «Брайтону» (2:3).

«Уотфорд»

«Шершни» плотно засели на дне турнирной таблицы Премьер-лиги, заработав только пять очков в 10-ти встречах. У клуба третья худшая оборона в АПЛ — 21 пропущенный мяч.

Эти зачетные пункты «Уотфорд» набрал в гостевой встрече с «Ньюкаслом» (1:1), в домашней с «Арсеналом» (2:2). Также была ничья на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» (0:0).

Кроме того, мировые были добыты в поединках с «Тоттенхэмом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0). Единственная победа в этом сезоне пришлась на 1/16 финала Кубка Лиги, где был бит «Суонси» (2:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,8, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0