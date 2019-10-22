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    Станет ли успешным визит «Реала» в Стамбул?

    «Галатасарай» — «Реал». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Галатасарай» — «Реал»
    Зинедин Зидан
    Во вторник, 22 октября, «Галатасарай» на своем поле примет «Реал» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы A, которая пройдет в Стамбуле, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Галатасарай» — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 22 Октября 2019 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Галатасарай»

    Футболисты «Галатасарая» стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с выездной ничьи против «Брюгге» (0:0), которая в целом была справедливой.

    Затем уже на своем поле стамбульская команда проиграла «Пари Сен-Жермен» (0:1), пропустив единственный гол от Мауро Икарди на 52-й минуте.

    Эти результаты позволяют «львам» занимать третье место в турнирной таблице и рассчитывать на выход в плей-офф.

    В турецкой Суперлиге, где сыграно восемь туров, «Галатасарай» идет четвертым, но отставание от лидера не слишком большое — два очка. На минувших выходных стамбульцы переиграли «Сивасспор» (3:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После травм у «Галатасарая» восстанавливаются Кристиан Луйиндама Некадио, Эмре Акбада, Марио Лемина и Радамель Фалькао.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» в первом туре группового этапа в Париже потерпел сокрушительное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3).

    Во втором туре в Мадриде «сливочные» принимали «Брюгге» и тоже были близки к провалу, но все же зацепились за ничью (2:2), притом им очень повезло, что соперник доигрывал встречу вдесятером.

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    • Набрав одно очко, «Реал» остался на последнем месте в турнирной таблице, но для него еще не все потеряно, ведь отставание от бельгийского клуба остается минимальным.

    В то же время в Примере команда Зинедина Зидана накануне потерпела первое поражение, уступив на выезде «Мальорке» (0:1). Это привело к тому, что лидерство из рук мадридцев забрала «Барселона».

    «Галатасарай» — «Реал»: прогноз на тоталы

    В лазарете у «Реала» находятся Начо, Марко Асенсио, Тони Кроос, Лукас Васкес, Лука Модрич и Гарет Бейл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.63, победа «Галатасарая» — 5.50, ничья — 4.30.

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    Нам же кажется, что ставить на мадридцев в этой игре не стоит. Они до сих пор не имеют побед в текущей Лиге чемпионов, играют откровенно слабо как для своих амбиций, да и в Примере отличаются какой-то нестабильностью.

    Кризис, начавшийся еще в прошлом сезоне, явно никуда не отступил, и даже Зинедину Зидану не так просто найти решение всех проблем.

    Конечно, «Галатасарай» тоже далеко не сильный европейский гранд, но в Стамбуле любой команде играть тяжело, поэтому наш прогноз — «победа "Галатасарая" с форой +1» за 1.84. 0

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    «Галатасарай» — «Реал». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 22 октября 2019 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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