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    Покажет ли Катар чемпионскую игру против Омана?

    Катар — Оман. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз на Катар — Оман
    Футболисты сборной Катара
    15 октября в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Катара в Дохе примет национальную команду Омана. Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на Катар — Оман.

    Катар

    Сборная Катара блестяще начала 2019 год, выиграв континентальное первенство. На том турнире катарцы выиграли все игры с общим счетом 19:1. В финале они одолели Японию — 3:1.

    Летом «бордовые» приняли участие еще в одном крупном турнире — на Кубке Америке-2019. На полях Бразилии они не смогли преодолеть групповой этап, набрав в одной компании с Парагваем, Колумбией и Аргентиной только одно очко.

    В квалификации к домашнему мировому форуму Катар принимает участие из-за того, что этот этап является также отборочным турниром к континентальному первенству.

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    • Начали этот турнир катарцы с крупной домашней победы над Афганистаном (6:0), затем также на своем поле они неожиданно потеряли очки с Индией (0:0), а в третьем туре переиграли в гостях Бангладеш — 2:0. С семью очками Катар лидирует в группе Е.

    Оман

    Национальная команда Омана на континентальном первенстве преодолела групповой этап с тремя очками, которые она набрала в игре с Туркменистаном — 3:1.

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    Первая стадия плей-офф стала для оманце и последней. На этом этапе они проиграли Ирану со счетом 0:2. После чего «султаны» выиграли пять встреч кряду, две из которых пришлись на квалификационные матчи ЧМ-2022.

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    Начали отборочную компанию к мировому форуму они с выездной виктории над Индией (2:1), во втором поединке на своей территории разгромили Афганистан — 3:0. С шестью очками Оман идет вторым в группе Е.

    Последний раз эти сборные играли между собой в 2014 году. И тогда в контрольном поединке эти команды сыграли вничью — 2:2.

    Прогноз на Катар — Оман

    Прогнозируем, что действующий чемпион Азии на своем поле обыграет сборную Омана с разницей в несколько мячей. 0

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