Венгрия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 13 октября 2019 года

В восьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Венгрии 13 октября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» сыграет с национальной командой Азербайджана. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Венгрия — Азербайджан.

Венгрия

Накануне сборная Венгрии крупно проиграла в Сплите команде Хорватии со счетом 0:3, пропустив все голы еще в первом тайме, а во второй половине мадьяры еще остались и в меньшинстве.

Этим проигрышем венгры довели число негативных результатов до трех кряду. До этого они уступили дома Словакии (1:2) в отборе Евро-2020, а также в товарняке Черногории (1:2) в гостях.

Но несмотря на неудачную серию «зелено-красно-белые» все равно претендуют на путевку в финальную часть чемпионата Европы. За два матча до конца квалификации, они имеют девять очков и занимают третье место, с отставание в один балл от вторых словаков.

Своего предстоящего соперника Венгрия в этом отборочном цикле уже обыгрывала, переиграв его в Баку со счетом 3:1.

Азербайджан

Сборная Азербайджана не имеет шансов побороться за две путевки из группы Е, т.к. у нее на счету только один пункт после пяти матчей.

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Этот балл азербайджанцы набрали в домашней игре против Хорватии (1:1). А перед этой игрой они проиграли четыре встречи квалификации кряду с общим счетом 4:12.

Накануне «огни» прервали сваю безвыигрышную серию, которая на тот момент состояла из семи матчей. В товарищеской игре несколько дней тому назад они в гостях одолели Бахрейн — 3:2.

Стоить отметить, что за всю историю противостояний этих сборных, Венгрия всегда обыгрывала Азербайджан. В шести встречах венгры забили в ворота соперника 18 голов, а пропустили только два.

Прогноз на Венгрия — Азербайджан

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Венгрии — 1.33, победа сборной Азербайджана — 9.10, ничья — 5.50.

Прогнозируем, что сборная Венгрии обыграет Азербайджан в Будапеште с разницей в несколько мячей и продолжит борьбу за билет на Евро-2020. 0