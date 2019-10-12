Босния и Герцеговина — Финляндия. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч квалификации Евро-2020 по футболу 12 октября 2019 года

В субботу, 12 октября, сборная Боснии и Герцеговины будет принимать на своем поле Финляндию в рамках седьмого тура группы J квалификационного раунда чемпионата Европы-2020. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Босния и Герцеговина — Финляндия.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина в прошлом году сумела повыситься в Дивизион А в Лиге наций. Но в квалификации Евро-2020 команда Роберта Просинечки пока выглядит не слишком убедительно.

В шести матчах отбора боснийцы набрали семь очков и занимают в турнирной таблице четвертое место. При этом отставание от идущей второй Финляндии составляет целых пять очков.

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Начиналось для Боснии и Герцеговины все довольно неплохо. В марте команда обыграла Армению (2:1) и поделила очки с Грецией (2:2). Но в июне оба выездных матча отбора завершились для боснийцев поражениями: 0:2 от Финляднии и 1:2 от Италии.

5 сентября в пятом туре боснийская сборная принимала Лихтенштейн и здесь не испытала никаких проблем, одержав разгромную победу со счетом 5:0. Однако развить успех против Армении на выезде не удалось — поражение со счетом 2:4.

Финляндия

Финны стартовали неудачно, но затем компенсировали это, добыв четыре победы кряду. После шести туров Финляндия занимает второе место в группе J с 12 очками, опережая Боснию и Герцеговину на пять пунктов.

В первом круге гости уступили Италии со счетом 0:2. После этого «Филины» в четырех играх не пропускали. Они сумели добыть «сухую» победу над Арменией — 2:0.

После они взяли по три очка в противостояниях с Боснией и Герцеговиной и сборной Лихтенштейна (оба раза — 2:0). А в пятом туре им удалось победить дома Грецию — 1:0.

Серия побед для финнов прервалась домашней игрой с Италией — 1:2. Однако такой результат все равно нельзя назвать неудачей, учитывая статус соперника.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа боснийцев — 2.18, победа сборной Финляндии — 3.70, ничья — 3.25.

Несмотря на прогнозы аналитиков, именно финны в последнее время показывают высокий уровень игры. Предлагаем поставить на то, что Финляндия не проиграет за 1.73. 0