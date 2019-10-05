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    Остановит ли «Лестер» «Ливерпуль»?

    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер»
    Роджерс встретится с бывшим клубом
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Анфилд» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в чемпионате еще не терял очки. В семи турах команда Клоппа набрала максимальные 21 очко, поэтому возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

    После поражения от «Наполи» 0:2 в Лиге чемпионов мерсисайдцы выиграли на выезде у «Челси». Кроме того, они прошли в 1/8 финала Кубка лиги, одолев на выезде «Милтон Кинс» со счетом 0:2.

    Спустя несколько дней «Красные» одолели «Шеффилд Юнайтед» (1:0) и сохранил первое место в турнирной таблице с 21 баллом в активе.

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    Посреди этой недели коллектив с приключениями одолел дома «Зальцбург» (4:3) во 2-м туре группы ЛЧ.

    «Лестер»

    «Лестер» подходит к матчу восьмого тура АПЛ в хорошем настроении. После семи матчей клуб идет на третьем месте с отставанием в семь баллов от лидера.

    В позапрошлом туре АПЛ «Лисы» одержали победу, которая начала серию выигрышей из трех матчей кряду. Причем это было сделано против команды из «Большой шестерки» — со счетом 2:1 был обыгран «Тоттенхэм».

    Позже команда Брендана Роджерса на неделе удачно сыграла в Кубке лиги — «Лисы» на выезде разгромили «Лутон» со счетом 4:0.

    В прошлом туре коллектив разгромил в домашних стенах «Ньюкасл» с результатом 5:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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