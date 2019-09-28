«Монако» — «Брест». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 28 сентября 2019 года

В восьмом туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Брест». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 28 сентября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Брест».

«Монако»

Пока что команда из одноименного княжества находится в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. За 7 матчей чемпионата красно-белые заработали всего 6 очков.

В двух стартовых встречах нового сезона подопечные Леонарду Жардима проиграли. Сперва «монегаски» потерпели поражение от «Лиона» (0:3), а неделей позже команда уступила «Мецу» в гостях (3:0).

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После этого «Монако» расписал мировую с «Нимом» (2:2) и сыграл в результативную ничью со «Страсбуром» (2:2). Очередная неудача случилась во встрече на «Луи II», где красно-белые не справились с «Марселем» (3:4).

В поединке 21 сентября против «Реймса» зрители голов не увидели (0:0), ну а первая победа в сезоне была завоевана в домашнем матче против «Ниццы» (3:1).

«Брест»

На данный момент коллектив из Бреста опережает ближайшего соперника на 2 пункта. С 8 баллами в активе эта команда располагается на 13 месте в турнирной таблице.

На старте сезона подопечные Оливера Далл'Оглио дважды сыграли вничью с «Тулузой» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1). А 24 августа «Брест» с минимальным преимуществом одолел «Реймс» (1:0).

Но в последний день лета в выездной встрече с «Нимом» гости крупно уступили соперникам (3:0). Затем команда Далл'Оглио вновь заработала 3 балла в 3 поединках.

14 сентября этот коллектив разошелся миром с «Ренном» (0:0), а спустя неделю не выявил сильнейшего в битве с «Бордо» (2:2). Ну и в 7 туре Лиги 1 «Брест» сыграл вничью с «Лионом» (2:2).

Прогноз

На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,20, а на победу «Бреста» — 6,50.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Монако» больше 1,5 с коэффициентом 1,64. 0