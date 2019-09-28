ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в ПхенчханеНовый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020 «Барселона»Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку» «Локомотив»РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель
  • 08:49
    • Переход Мамаева в «Динамо» под угрозой срыва
  • 08:33
    • Кучеров поучаствовал в победе «Тампы» над «Флоридой»
  • 08:05
    • СМИ: Гаттузо прилетел в Москву для переговоров
  • 21:59
    • СКА обыграл «Салават Юлаев»
    Все новости спорта

    По силам ли «Монако» вторая кряду победа?

    «Монако» — «Брест». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Монако Прогнозы на Брест
    Прогноз на «Монако» — «Брест»
    Виссам Бен Йеддер
    В восьмом туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Брест». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 28 сентября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Брест».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 6.40
  • Играть!
    •

    «Монако»

    Пока что команда из одноименного княжества находится в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице. За 7 матчей чемпионата красно-белые заработали всего 6 очков.

    В двух стартовых встречах нового сезона подопечные Леонарду Жардима проиграли. Сперва «монегаски» потерпели поражение от «Лиона» (0:3), а неделей позже команда уступила «Мецу» в гостях (3:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После этого «Монако» расписал мировую с «Нимом» (2:2) и сыграл в результативную ничью со «Страсбуром» (2:2). Очередная неудача случилась во встрече на «Луи II», где красно-белые не справились с «Марселем» (3:4).

    В поединке 21 сентября против «Реймса» зрители голов не увидели (0:0), ну а первая победа в сезоне была завоевана в домашнем матче против «Ниццы» (3:1).

    «Брест»

    На данный момент коллектив из Бреста опережает ближайшего соперника на 2 пункта. С 8 баллами в активе эта команда располагается на 13 месте в турнирной таблице.

  • «Барселона» потеряла Месси перед новым испытанием
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Вильярреал»
  • 25/09/2019

    • На старте сезона подопечные Оливера Далл'Оглио дважды сыграли вничью с «Тулузой» (1:1) и «Сент-Этьеном» (1:1). А 24 августа «Брест» с минимальным преимуществом одолел «Реймс» (1:0).

    Но в последний день лета в выездной встрече с «Нимом» гости крупно уступили соперникам (3:0). Затем команда Далл'Оглио вновь заработала 3 балла в 3 поединках.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    14 сентября этот коллектив разошелся миром с «Ренном» (0:0), а спустя неделю не выявил сильнейшего в битве с «Бордо» (2:2). Ну и в 7 туре Лиги 1 «Брест» сыграл вничью с «Лионом» (2:2).

    Прогноз

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,20, а на победу «Бреста» — 6,50.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Монако» больше 1,5 с коэффициентом 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Торпедо — ЦСКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Айнтрахт
  • Сегодня в 21:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бетис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Тамбов
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд — Ливерпуль
  • Завтра в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — Бавария
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Шальке
  • Завтра в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Завтра в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Завтра в 16:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Завтра в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак»
  • Увернулись от «КАМАЗа». Дубль Понсе спас «Спартак» от позора в Кубке России
    • 23:21 25/09/2019     «МЮ» находится в кризисе уже давно
  • «МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков
    • 22:52 24/09/2019     «Локомотив» — «Оренбург»
  • Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться Крыховяка
    • 01:23 23/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Монако» — «Брест». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 28 сентября 2019 года. Прогноз на «Монако» — «Брест». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    «Спартак» Футбол Увернулись от «КАМАЗа». Дубль Понсе спас «Спартак» от позора в Кубке РоссииРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Набережных Челнах 25/09/2019 в 23:210
  • 09:03
    • РФС смягчил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом
  • 08:17
    • Тошич больше всего скучает по российской зарплате
  • 00:50
    • Паредес может в январе покинуть ПСЖ
    Режим VOLTA Игры Возвращение к истокам. FIFA 20 вновь переносит нас на улицуИгра должна понравится фанатам серии 25/09/2019 в 20:260
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» исправиться после домашнего поражения?
  • 4.92
    •
  • 00:39
    • Словения обыграла Польшу и стала первым финалистом ЧЕ
  • 00:26
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» и поднялся на второе место
  • 00:02
    • «Милан» уступил «Торино»
    Фати снова показал себя с хорошей стороны Футбол «Барселона» потеряла Месси перед новым испытаниемРеакция прессы на матч «Барселона» — «Вильярреал» 25/09/2019 в 18:060
  • 23:49
    • Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго Сити» и вылетели из ЛЧ
  • 23:29
    • «Нижний Новгород» победил «Легию» в квалификации баскетбольной ЛЧ
  • 23:09
    • «Эспаньол» упустил победу над «Сельтой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие