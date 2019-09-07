Бразилия — Колумбия. Прогноз (к. 3.25) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года

В товарищеском матче сойдутся сборные Бразилии и Колумбии. Команды проведут поединок в Майами, на арене «Хард Рок Стэдиум», где стартовый свисток прозвучит в 03:30 по мск. Прогноз на Бразилия — Колумбия.

Бразилия

На минувшем Кубке Америки сборная Бразилии заткнула рот всем критикам. Команда сумела оправдать себя после неудачи в 2016 году и выиграть титул чемпиона континента.

Выйдя с группы с первой строчки, подопечные Тите попали на Парагвай, у которого удалось выиграть лишь в серии пенальти. Ну и, к сожалению, «классико» между бразильцами и аргентинцами состоялось в полуфинале, а не в финале.

«Желто-зеленые» сумели переиграть «бело-голубых», использовав тот минимум, который у них был — 2:0. В финале же был уверенно бит Перу — 3:1.

Колумбия

Команда очень уверенно прошла групповую стадию летнего Кубка Америки, выиграв во всех трех турах. В первой игре колумбийцам удалось обыграть самого главного соперника — сборную Аргентины со счетом 2:0.

Затем последовали встречи с Катаром и Парагваем, которые закончились с одинаковым счетом 1:0.

До четвертьфинала турнира подопечные Карлуша Кейруша имели 5-матчевую серию побед, причем во всех пяти случаях ворота команды оставались неприкосновенными.

Не пропустили они и в поединке плей-офф первенства против сборной Чили, поскольку основное время завершилось вничью 0:0. Тем не менее, именно «Ла Роха» оказалась сильнее в серии пенальти.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что Бразилия выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0