Бразилия — Колумбия. Прогноз (к. 3.25) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года

Бразилия
На минувшем Кубке Америки сборная Бразилии заткнула рот всем критикам. Команда сумела оправдать себя после неудачи в 2016 году и выиграть титул чемпиона континента.
Выйдя с группы с первой строчки, подопечные Тите попали на Парагвай, у которого удалось выиграть лишь в серии пенальти. Ну и, к сожалению, «классико» между бразильцами и аргентинцами состоялось в полуфинале, а не в финале.
«Желто-зеленые» сумели переиграть «бело-голубых», использовав тот минимум, который у них был — 2:0. В финале же был уверенно бит Перу — 3:1.
Колумбия
Команда очень уверенно прошла групповую стадию летнего Кубка Америки, выиграв во всех трех турах. В первой игре колумбийцам удалось обыграть самого главного соперника — сборную Аргентины со счетом 2:0.
Затем последовали встречи с Катаром и Парагваем, которые закончились с одинаковым счетом 1:0.
До четвертьфинала турнира подопечные Карлуша Кейруша имели 5-матчевую серию побед, причем во всех пяти случаях ворота команды оставались неприкосновенными.
Не пропустили они и в поединке плей-офф первенства против сборной Чили, поскольку основное время завершилось вничью 0:0. Тем не менее, именно «Ла Роха» оказалась сильнее в серии пенальти.
Прогноз
Букмекеры закономерно отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 3,9.
Рекомендуем ставить на то, что Бразилия выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0