«Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч УПЛ 1 сентября 2019 года

В рамках украинской Премьер-лиги луганская «Заря» примет киевский клуб «Динамо». Поединок будет проводиться на нейтральном поле «Славутич-Арена» в Запорожье. На поле команды выйдут в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Заря» — «Динамо» Киев.

«Заря»

«Заре» приходилось несладко в последние две недели. Команда играла на два фронта, выступая в УПЛ и квалификации Лиги Европы. Несладко, потому что соперник был не из легких — «Эспаньол».

В результате сложного календаря хозяева выиграли лишь один раз за 4 последних поединка. Сначала клуб уступил «Александрии» 1:2, а затем проиграл в Испании «Эспаньолу» 3:1.

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Разбавить горечь поражений позволил успех в матче с «Карпатами» (0:1). В прошлый раз «черно-белые» сыграли вничью с «попугаями» в ответной встрече Лиги Европы.

Стоит добавить, что «Заря» проиграла лишь один раз, играя дома. Учитывая, что команда провела 5 домашних матчей в этом сезоне, то такой результат можно считать неплохим.

«Динамо» К

У «Динамо» более затяжная безвыигрышная серия. Уже 4 матча подряд «киевляне» не могут одержать победу. Также стоит отметить, что у команды появился новый тренер. Теперь тренерским штабом руководит Алексей Михайличенко.

Сменщик Хацкевича уже успел провести первую игру на новой должности. «Динамо» принимал «Олимпик» в 5 туре УПЛ. Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Напомним, что в полуфинале квалификационной стадии ЛЧ киевский клуб уступил дорогу «Брюгге» — 1:0 и 3:3. В перерыве между этими матчами поражение «бело-голубым» нанес донецкий «Шахтер» (1:2).

Как бы там ни было, но последняя гостевая статистика столичного коллектива очень даже неплохая — 6 побед в 7 играх. В 5 из 6 матчей ворота «Динамо» оставались «сухими», а в трех последних выступлениях «динамовцы» вели в счете после первого тайма и побеждали в матче в целом.

Прогноз

«Динамо» явный фаворит этой встречи. Букмекеры именно так и считают — 5.00 против 1.64. Ничья оценивается коэффициентом 4.10.

Гости отдыхали целую неделю. Они готовились к этой встрече. «Заря» же была вынуждена играть в Лиге Европы, причем поединок оказался очень тяжелым. Так что сил подопечные Скрипника потратили немало.

В любом случае хозяева дадут отпор и легкой прогулки для «динамовцев» не будет. Прогнозируем победу «Динамо» в один мяч или же будет ничья. Коэффициент составляет 1.99. 0