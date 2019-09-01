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    Одержит ли «Валенсия» первую победу в сезоне?

    «Валенсия» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Примеры 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Мальорку
    Прогноз на «Валенсия» — «Мальорка»
    Марселино
    В третьем туре испанской Примеры состоится матч между «Валенсией» и «Мальоркой». Поединок пройдет на родной арене «летучих мышей» — на «Месталье». Старт в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 8.50
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    «Валенсия»

    В прошлом сезоне «Валенсия» отлично сыграла, добыв Кубок Испании и дойдя до полуфинала Лиги Европы. Возможно, что такой изнурительный сезон оставил свой след и в новом у «бэтменов» из-за этого проблемы.

    Команда не смогла выиграть в двух первых турах. Сначала «оранжевые» сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» 1:1, а затем они и вовсе уступили на выезде «Сельте» 1:0.

    В связи с этим «Валенсия» имеет всего один набранный балл. За подопечными Марселино закреплена 16 позиция.

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    Поражение от «Сельты» стало первым за 5 последних выступлений. Кроме ничьи хозяева выиграли 3 поединка подряд.

    «Месталья» для «летучих мышей» крепость — в 13 из 14 играх клуб не уступал своему сопернику.

    Солер и Пиччини травмированы. К ним могут присоединиться Габриэль Паулиста и Кевин Гамейро — автор единого гола команды в этом сезоне.

    «Мальорка»

    Выйдя из Сегунды, «Мальорка» сразу же взялась за дело и одержала первую победу. Результат 2:1 был зафиксирован в матче с «Эйбаром». Позже «Реал Сосьедад» слегка спустил гостей с небес на землю, дав им понять, что просто не будет (0:1).

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    В любом случае «островитяне» имеют на два пункта больше, чем соперник. При этом они выше на 5 позиций.

    Стоит добавить, что «красно-черные» выиграли лишь один выездной матч и последних шести, а в 6 из 7 игр клуб оставался без победы.

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    • Лазарет у «Мальорки» поменьше. Травмирован только Пратс. Остальные игроки вроде бы здоровы.

    Прогноз

    «Валенсия» жаждет победы, поскольку пока что достичь такого результата ей не удается. Таким образом, хозяева приложат все усилия для получения трех очков.

    «Мальорке» будет важно не проиграть и не пропустить быстрый гол. Если удастся сдержать стартовый штурм, то потом игра может приобрести иной характер.

    1.44 и 8.60 на победу одной и другой команды дают букмекеры. На ничью они предлагают 4.50.

    Мы полагаем, что хозяева навалятся на ворота «Мальорки» и это даст нужный результат. Прогноз — «Валенсия» победит с форой -1 за 1.72. Все-таки атака у «бэтменов» сильная. 0

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    «Валенсия» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Примеры 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Мальорка». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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