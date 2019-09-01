«Атлетико» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 1 сентября 2019 года

«Атлетико» будет принимать «Эйбар» в третьем туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Эйбар».

«Атлетико»

Несмотря на то что обновленный состав «матрасников» ярко продемонстрировал свои атакующие способности в предсезонке, в Примере мадридцы по-прежнему действуют прагматично.

За 2 матча Ла Лиги «Атлетико» забил 2 гола, ни разу не пропустив. Сейчас клуб из Мадрида с 6 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.

В первом туре чемпионата Испании «индейцы» на своем поле принимали «Хетафе». В этой встрече хозяева минимально обыграли соперников (1:0). При этом оборона «Атлетико» не позволила оппонентам хотя бы раз пробить в створ ворот Облака.

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В выездном матче с «Леганесом» подопечные Диего Симеоне также победили (0:1).

«Эйбар»

Проведя 9 поединков в рамках летней предсезонки, «Эйбар» не слишком удачно стартовал в Примере.

На данный момент «оружейники» с одним баллом занимают 15 строчку в турнирной таблице. За 2 игры подопечные Хосе Луиса Мендилибара забили 1 гол, а пропустили 2.

Новый сезон чемпионата Испании начался для «Эйбара» с выездной встречи с «Мальоркой». Имея игровое преимущество, гости, сравняв счет на 57 минуте, не дожали соперников, а в результате автогола, и вовсе проиграли матч (2:1).

Во втором туре «оружейники» отправились в Памплону, где расписали мировую с еще одним выходцем из Сегунды «Осасуной» (0:0).

Прогноз

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,40, на ничью — 3,95, а на победу «Эйбара» — 12,0.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1,5 с коэффициентом 1,81. 0