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    Забьет ли «Атлетико» больше гола впервые в сезоне?

    «Атлетико» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Эйбар
    Прогноз на «Атлетико» — «Эйбар»
    Альваро Мората
    «Атлетико» будет принимать «Эйбар» в третьем туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Сентября 2019 года
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    «Атлетико»

    Несмотря на то что обновленный состав «матрасников» ярко продемонстрировал свои атакующие способности в предсезонке, в Примере мадридцы по-прежнему действуют прагматично.

    За 2 матча Ла Лиги «Атлетико» забил 2 гола, ни разу не пропустив. Сейчас клуб из Мадрида с 6 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.

    В первом туре чемпионата Испании «индейцы» на своем поле принимали «Хетафе». В этой встрече хозяева минимально обыграли соперников (1:0). При этом оборона «Атлетико» не позволила оппонентам хотя бы раз пробить в створ ворот Облака.

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    В выездном матче с «Леганесом» подопечные Диего Симеоне также победили (0:1).

    «Эйбар»

    Проведя 9 поединков в рамках летней предсезонки, «Эйбар» не слишком удачно стартовал в Примере.

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    • На данный момент «оружейники» с одним баллом занимают 15 строчку в турнирной таблице. За 2 игры подопечные Хосе Луиса Мендилибара забили 1 гол, а пропустили 2.

    Новый сезон чемпионата Испании начался для «Эйбара» с выездной встречи с «Мальоркой». Имея игровое преимущество, гости, сравняв счет на 57 минуте, не дожали соперников, а в результате автогола, и вовсе проиграли матч (2:1).

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    Во втором туре «оружейники» отправились в Памплону, где расписали мировую с еще одним выходцем из Сегунды «Осасуной» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,40, на ничью — 3,95, а на победу «Эйбара» — 12,0.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1,5 с коэффициентом 1,81. 0

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    «Атлетико» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Эйбар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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