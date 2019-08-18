«Эспаньол» — «Севилья». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч чемпионата Испании 18 августа 2019 года

В воскресенье, 18 августа, в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в первом туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Эспаньол» сыграет с «Севильей». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Севилья».

«Эспаньол»

Для «Эспаньола» сезон уже начался из-за выступлений в Лиге Европы. Там команды стартовала во втором квалификационном раунде, где прошла исландский «Стьярнан» (4:0 и 3:1).

В первом матче третьего квалификационного раунда каталонцы в Швейцарии разгромили «Люцерн» (3:0). В ответном с аналогичным результатом они разгромили соперника на своем поле.

Летом подопечные Давида Гальего в товарищеских матчах обыграли «Пераладу» (6:0) и «Ланс» (3:1), а также разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

В лазарете «Попугаев» еще посреди этой недели находились Эстебан Гранеро, Давид Лопес и Пабло Пьятти.

«Севилья»

Летом «Севилья» сменила наставника после шестого места в Примере прошлого сезона. Руководство клуба предоставило шанс (возможно, последний) возродить карьеру экс-наставнику «Реала» и сборной Испании Хулену Лопетеги.

Между тем, возвращение легендарного спортивного директора Мончи после его неудачного периода в «Роме» привело к сумасшедшей активности «рохибланкос» на трансферном рынке. В распоряжении Лопетеги есть одиннадцать новых игроков.

Наиболее важным из них может оказаться плеймейкер из «Порту» Оливер Торрес: он был большой звездой на молодежном уровне, став в 2012 году чемпионом Европы U-19 под руководством Лопетеги. И теперь у него Торреса есть идеальный тренер для того, чтобы прогрессировать.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,1, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0