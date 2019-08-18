ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» примет «Ахмат», «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКА Эрнесто ВальвердеВетер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий Адурис Зинедин ЗиданОт Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги
  • 16:03
    • «Крылья» одержали выездную победу над «Уралом»
  • 10:08
    • Семак отказался отпускать Мамману в «Сассуоло»
  • 08:16
    • «Бавария» объявила о договоренности по Коутиньо
  • 08:01
    • Медведев обыграл Рублева и вышел в 1/2 финала турнира в Цинциннати
  • 23:55
    • «Барселона» без Месси проиграла стартовый матч Примеры
  • 23:42
    • «Лион» забил шесть безответных мячей «Анже»
  • 23:27
    • «Бавария» сыграла вничью с «Гертой» в стартовом матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Эспаньол» «Севилью»?

    «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч чемпионата Испании 18 августа 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Севилью
    Прогноз на «Эспаньол» — «Севилья»
    Для «Эспаньола» сезон уже начался в Лиге Европы
    В воскресенье, 18 августа, в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в первом туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Эспаньол» сыграет с «Севильей». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Севилья».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Августа 2019 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 20:00 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Играть!
    •

    «Эспаньол»

    Для «Эспаньола» сезон уже начался из-за выступлений в Лиге Европы. Там команды стартовала во втором квалификационном раунде, где прошла исландский «Стьярнан» (4:0 и 3:1).

    В первом матче третьего квалификационного раунда каталонцы в Швейцарии разгромили «Люцерн» (3:0). В ответном с аналогичным результатом они разгромили соперника на своем поле.

    Летом подопечные Давида Гальего в товарищеских матчах обыграли «Пераладу» (6:0) и «Ланс» (3:1), а также разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В лазарете «Попугаев» еще посреди этой недели находились Эстебан Гранеро, Давид Лопес и Пабло Пьятти.

    «Севилья»

    Летом «Севилья» сменила наставника после шестого места в Примере прошлого сезона. Руководство клуба предоставило шанс (возможно, последний) возродить карьеру экс-наставнику «Реала» и сборной Испании Хулену Лопетеги.

    Между тем, возвращение легендарного спортивного директора Мончи после его неудачного периода в «Роме» привело к сумасшедшей активности «рохибланкос» на трансферном рынке. В распоряжении Лопетеги есть одиннадцать новых игроков.

    Наиболее важным из них может оказаться плеймейкер из «Порту» Оливер Торрес: он был большой звездой на молодежном уровне, став в 2012 году чемпионом Европы U-19 под руководством Лопетеги. И теперь у него Торреса есть идеальный тренер для того, чтобы прогрессировать.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,1, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Вест Хэм
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Ньюкасл
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Борнмут
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шальке-04
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мец — Монако
  • Сегодня в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эрнесто Вальверде
  • Выбор Вальверде. Каким будет состав «Барселоны» в сезоне 2019/20
    • 22:06 14/08/2019     Зинедин Зидан
  • От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги
    • Вчера в 19:28     Пеп Гвардиола
  • Секрет успеха Гвардиолы. «Манчестер Сити» грамотно использует ротацию
    • 19:26 13/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч чемпионата Испании 18 августа 2019 года. Прогноз на «Эспаньол» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Барса» проиграла в Бильбао, «Сельта» примет «Реал», «Атлетико» сыграет с «Хетафе»Результаты матчей 1-го тура чемпионата Испании 00:070
  • 15:46
    • «Тамбов» — «Краснодар»: известны составы команд на матч 6-го тура РПЛ
  • 13:30
    • Еськов рассказал о травме, из-за которой не сможет судить матч «Спартак» — ЦСКА
  • 13:15
    • «Спартак» подписал Кутателадзе
    «Спартак» — «Тун» Футбол Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Вчера в 02:090
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 12:53
    • «Урал» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы
  • 12:39
    • РФС сменил главного арбитра на матче «Спартак» — ЦСКА
  • 12:20
    • Ковач: «Герте» немного повезло. Это была игра в одни ворота
    «Ливерпуль» завоевал пятый Суперкубок УЕФА в истории Футбол Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха КлоппаГлавные итоги минувшего Суперкубка УЕФА, который завоевал «Ливерпуль» 15/08/2019 в 13:370
  • 12:04
    • Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Реалом Сосьедад»
  • 10:57
    • Филипп: Хочу выступать с «Динамо» в еврокубках
  • 10:41
    • «Рубин» будет играть на стадионе «Центральный» до конца сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие