«Эвертон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Англии 17 августа 2019 года

Во втором туре английской Премьер-лиги «Эвертон» 17 августа на «Гудисон Парк» примет «Уотфорд». Игра начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд».

«Эвертон»

«Ириски» закончили прошлый чемпионат Англии на восьмой позиции, оказавшись на расстоянии одной победы от седьмого еврокубкового места.

В минувшем сезоне «Эвертон» на «Гудисон Парк» выступал довольно-таки неплохо, выиграл в 10 встречах из 19, забив в этих поединках 31 гол.

В первом туре этого розыгрыша АПЛ подопечные Марку Силвы играли на выезде против «Кристал Пэлас», где сыграли вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что это уже четвертый такой результат для «Эвертона» за пять последних матчей (с учетом товарищеских).

Все прогнозы на футбол

Из-за травмы встречу пропустит Андре Гомеш. Дисквалифицирован Морган Шнейдерлен.

«Уотфорд»

«Шершни» финишировали в минувшем розыгрыше АПЛ на 11 месте. Они достаточно долго претендовали на место в еврокубках, но на финише потерпели шесть поражений в 10 встречах и отстали от седьмой позиции на семь очков.

В гостевых встречах минувшего сезона «Уотфорд» добыл только шесть викторий в 19 поединках, забив в них 26 мячей.

Стартовая игра текущего чемпионата Англии сложилась для команды Хави Грасии провально, они дома принимали «Брайтон» и крупно уступили ему со счетом 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

В летнее трансферное окно «желтая армия» практически ни кем не усилилась. В этой игре не сыграют Дэнни Уэлбек и Исмаила Сарр, а также Адальберто Пеньяранда.

В прошлом сезоне на «Гудисон Парк» эти команды сыграли вничью со счетом 2:2. Отметим, что «ириски» не проиграли дома «Уотфорду» ни одного матча за всю историю, выиграв 10 раз при двух ничьих.

Прогноз на «Эвертон» — «Уотфорд»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 1.78, победа «Уотфорда» — 4.90, ничья — 3.95.

Так как «Эвертон» удачно играет на своем поле против «Уотфорда», можно ставить на непроигрыш хозяев, но учитывая слабую игру в атаке «ирисок» рекомендуем поставить — 1Х+ТМ 3,5. 0