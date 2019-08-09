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    Заявит ли «Монако» свои хозяйские права в матче с «Лионом»?

    «Монако» — «Лион». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Франции 9 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Лион
    Прогноз на «Монако» — «Лион»
    Александр Головин и Радамель Фалькао
    9 августа начнется новый сезон во французской Лиге1. Первый тур чемпионата откроет пара «Монако» — «Лион», которая проведет очную встречу на стадионе «Луи II». Арбитр Рудди Букке начнет матч свистком в 21:45 по мск. Прогноз на «Монако» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.40
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    «Монако»

    В прошлом сезоне «Монако» все-таки смог спастись от вылета в Лигу 2. После ухода Тьерри Анри на место главного тренера пришел Леонардо Жардим, которому, наверное, «монегаски» и обязаны. В итоге команда финишировала на 17 строчке с 36 очками — всего в двух баллах от ближайшего преследователя.

    Клуб до сих пор страдает из-за последствий того сезона. Лазарет никак не опустеет. Там до сих пор находятся Субашич и Йоветич. Компанию им составили Пеллегри и Гёббельс.

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    Хозяева расстались с Джибрилем Сидибе, однако приобрели Рубена Агиляра. В «Лестер» ушел Юри Тилеманс, при этом был куплен Желсон Мартинс из «Атлетико». Это основные трансферные партии, которые клуб провел летом.

    «Монако» выиграл 3 из 4 последних товарищеских матчей. Здесь стоит выделить матч с «Сампдорией» (1:0), «Порту» (0:1) и «Валенсией» (0:1). Также была нулевая ничья с «Брагой». Итого, коллектив не пропускал в 4 играх кряду.

    «Лион»

    По итогам прошлого сезона «Лион» занял 3 место, что позволило команде, тогда еще Бруно Женезио, квалифицироваться напрямую в групповой этап ЛЧ. Стоит отметить, что теперь на месте главного тренера оказался Сильвиньо.

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    Под руководством бразильца клуб выиграл Кубок Эмиратов у «Арсенала» со счетом 1:2. После этого было два неубедительных выступления — поражения со счетом 3:0 от «Ливерпуля» и «Борнмута».

    Летом из команды ушел Набиль Фекир. Он перешел за 22 млн евро в «Бетис». Также за 60 млн евро был продан Танги Ндомбеле в лондонский «Тоттенхэм». Ферлан Менди ушел в мадридский «Реал» за 40 млн евро. Приобрели «львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.

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    • Помимо ухода таких ключевых игроков можно отметить травмы Маркала и Юссуфа Коне.

    Прогноз

    2.90 и 2.44 — такие коэффициенты даются на победу одной и другой команды. На ничью букмекеры установили коэффициент 3.55.

    «Монако» выиграл две домашние очные встречи кряду. Последний матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Жардима.

    В целом предсезонная подготовка «Монако» внушает больше уверенности. Клуб обыграл довольно непростых соперников. У «Лиона» тем временем ушли три важных персоны, да и тренер сменился. В общем, ставим на то, что хозяева не проиграют. Коэффициент составляет 1.60. 0

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    «Монако» — «Лион». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Франции 9 августа 2019 года. Прогноз на «Монако» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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