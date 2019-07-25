«Алашкерт» — «Стяуа». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы армянский «Алашкерт» дома примет румынскую «Стауа». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Алашкерт» — «Стяуа».

«Алашкерт»

«Алашкерт» только в одном из пяти случаев прекращал борьбу на первом же соперника в еврокубках, в других четырех «черно-желтые» были выбиты вторым оппонентом.

Так и в этой еврокопании ереванская команда преодолела барьер первого этапа квалификации, где в двух встречах легко разобралась с клубом «Македония» (3:1 и 3:0).

3-кратный чемпион Армении в прошлом сезоне играл с представителем Румынии. На втором этапе отбора «Алашкерт» был нещадно бит «Клужем» в двух матчах с общим счетом 0:7.

«Стяуа»

«Стяуа» по итогам минувшего чемпионата Румынии финишировала на втором месте, уступив победителю первенства «ЧФР Клуж» всего лишь два балла.

В первом раунде этой еврокомпании бухарестсцы в двух матчах переиграли молдавский «Милсами Орхей», выиграв дома со счетом 2:0, а в гостях — 2:1.

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В недавно стартовавшем румынском первенстве «звезда» успела провести только два поединка, к вторых набрала четыре очка (домашняя победа и выездная ничья).

Прогноз на «Алашкерт» — «Стяуа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Стяуа» — 1.50, победа «Алашкерта» — 6.30, ничья — 4.40.

Румынская команда обладает более сильным подбором футболистов, чем армянский коллектив. Думаем, что «Стяуа» еще в первом матче сделает задел в 1-2 мяча. 0