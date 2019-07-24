«Ювентус» — «Интер». Прогноз (1.84) на тоталы в футбольном матче МКЧ 24 июля 2019 года

«Ювентус»
«Ювентус» вступает в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.
Первый матч на турнире черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), однако делать выводы по первой игре будет неправильным решением.
Грозная линия атаки подтвердила свой уровень в очередной раз, а три пропущенных мяча, скорее, следствие привыкания к игре с высокой оборонительной линией, которую проповедует новый главком «Ювентуса».
«Интер»
Миланский клуб также начинает вкатываться в новый сезон, сменив главного тренера, которым стал Антонио Конте. «Интер» в первом матче турнира минимально уступил Манчестер Юнайтед (0:1).
Счет на табло явно не отражает ход самой игры, ведь английский клуб, откровенно говоря, возил своих итальянских визави, создав массу голевых моментов и не позволив создать что-либо серьезное у своих ворот.
Прогноз
Нас ожидает классическое итальянское противостояние. «Ювентус» в своем первом матче на турнире смотрелся куда более ярко и мастеровито своего будущего соперника в атакующих действиях.
«Интер» же проходит адаптацию и к новому главному тренеру, и к тактике. Пока игра в атаке у подопечных Антонио Конте совсем не вяжется, а оборона трещит по швам, которые залатать за пару дней не кажется возможным.
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