«Ювентус» — «Интер». Прогноз (1.84) на тоталы в футбольном матче МКЧ 24 июля 2019 года

Во среду, 24 июля, в рамках Международного Кубка Чемпионов, туринский «Ювентус» сразится с миланским «Интером». Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Интер». Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»

«Ювентус» вступает в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.

Первый матч на турнире черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), однако делать выводы по первой игре будет неправильным решением.

Грозная линия атаки подтвердила свой уровень в очередной раз, а три пропущенных мяча, скорее, следствие привыкания к игре с высокой оборонительной линией, которую проповедует новый главком «Ювентуса».

«Интер»

Миланский клуб также начинает вкатываться в новый сезон, сменив главного тренера, которым стал Антонио Конте. «Интер» в первом матче турнира минимально уступил Манчестер Юнайтед (0:1).

Счет на табло явно не отражает ход самой игры, ведь английский клуб, откровенно говоря, возил своих итальянских визави, создав массу голевых моментов и не позволив создать что-либо серьезное у своих ворот.

Прогноз

Нас ожидает классическое итальянское противостояние. «Ювентус» в своем первом матче на турнире смотрелся куда более ярко и мастеровито своего будущего соперника в атакующих действиях.

«Интер» же проходит адаптацию и к новому главному тренеру, и к тактике. Пока игра в атаке у подопечных Антонио Конте совсем не вяжется, а оборона трещит по швам, которые залатать за пару дней не кажется возможным.

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