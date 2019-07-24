ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлТрансферный дайджест. 16-22 июля Гарет БэйлГарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда? «Зенит»Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил
  • 08:00
    • «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ
  • 15:44
    • «Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы
  • 00:04
    • «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года
  • 23:16
    • Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании
  • 21:07
    • «Реал» — третий в списке самых дорогих спортивных клубов мира
  • 20:55
    • Российские рапиристки завоевали командное золото на ЧМ
  • 13:49
    • Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Одержит ли «Юве» первую победу при Сарри?

    «Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Интер
    Прогноз на «Ювентус» — «Интер»
    Маурицио Сарри
    В среду, 24 июля, в рамках Международного кубка чемпионов в китайском Нанкине сразятся итальянские «Ювентус» и «Интер». Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

    «Ювентус»

    После завершения сезона, по итогом которого туринцы выиграли свое очередное Скудетто, на тренерском мостике команды произошли изменения. Ушел Массимилиано Аллегри, на смену которому пришел Маурицио Сарри.

    Свой первый поединок на МКЧ «Старая Синьора» проиграла лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 2:3, хотя «черно-белые» играли почти основным составом.

    За туринский клуб отличились Гонсало Игуаин и Криштиано Роналду, сделавший счет 2:1, но после замены лидеров не смог удержать даже ничью, пропустив на последней минуте от Гарри Кейна.

  • Новые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус»
  • Туринский клуб начал стабильно подписывать дорогостоящих звезд
  • 18/07/2019

    • Этим поражением «Юве» продлил свою безвыигрышную серию с учетом всех турниров до шести встреч кряду, где туринцы трижды проиграли и столько же игр свели вничью.

    «Интер»

    На тренерском мостике миланцев также произошла рокировка. В отставку был отправлен Лучано Спаллетти, а его место занял Антонио Конте.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Миланский коллектив тоже начал МКЧ с поражения. На старте этого турнира «черно-синие» минимально уступили английскому «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

  • Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
  • Предсезонный летний турнир пройдет в США, Европе и Азии
  • 16/07/2019

    • Проиграв англичанам «нерадзурри» прервали свою 2-матчевую победную серию, где они еще на финише Серии А одолели дома «Эмполи» (2:1), а неделю тому назад в товарищеском поединке обыграли швейцарский «Лугано» (2:1).

    В прошедшем чемпионате Италии «Ювентус» в Турине обыграл «Интер» со счетом 1:0, а в Милане команды сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз на «Ювентус» — «Интер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.88, победа «Интера» — 4.05, ничья — 3.70.

    Прогнозируем, что туринская команда, даже несмотря на статус матча, возьмет верх над «Итером». Рекомендуем поставить на победу «Юве», который уже давно не выигрывал. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Барселона — Челси
  • Сегодня в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Линкольн
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Линкольн
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Линфилд
  • Сегодня в 18:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шкендия — Дюделанж
  • Сегодня в 18:55
    •  3.20
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Олимпиакос
  • Сегодня в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сабуртало — Динамо Загреб
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Базель
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Санта-Колома — Астана
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нью-Сейнтс — Копенгаген
  • Сегодня в 21:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч ТНС — Копенгаген
  • Сегодня в 21:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Сутьеска — АПОЭЛ
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тре Пенне — Судува
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Крузейро
  • Завтра в 01:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Арсенал
  • Завтра в 02:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Магуайр
  • Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?
    • 12:26 17/07/2019     Багдад Бунеджа
  • Сенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки
    • 18:07 20/07/2019     Маттейс де Лигт
  • Идеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?
    • 15:56 19/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Тоже интересно
    «Локомотив» — «Тамбов» Футбол Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классеВолевая победа «Локомотива» над «Тамбовом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:130
  • 08:14
    • Россиянин Шэн подписал контракт новичка с финалистом Кубка Стэнли
  • 08:45
    • «Ювентус» включился в борьбу за Неймара
  • 08:29
    • Фекир перешел в «Бетис»
    Эден Азар и Лука Модрич Футбол Хьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезонКоманда Зинедина Зидана не впечатлила своей игрой против «Баварии» 21/07/2019 в 12:380
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Юргорден» на третью позицию в Аллсвенскан?
  • 2.60
    •
  • 23:48
    • Левников и Еськов назначены на матчи Лиги Европы
  • 23:34
    • «Спартак» планирует арендовать форварда «Шахтера»
  • 20:36
    • Ракитич рассмотрит предложения, но хотел бы остаться в «Барселоне»
    «Локомотив» Футбол РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очкиОбзор матчей второго тура чемпионата России 21/07/2019 в 23:470
  • 20:21
    • Егоров доволен работой арбитров на старте сезона
  • 20:08
    • Лучший бомбардир и снайпер в истории МХЛ перешел в московское «Динамо»
  • 18:28
    • Сын Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие