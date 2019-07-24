«Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

В среду, 24 июля, в рамках Международного кубка чемпионов в китайском Нанкине сразятся итальянские «Ювентус» и «Интер». Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»

После завершения сезона, по итогом которого туринцы выиграли свое очередное Скудетто, на тренерском мостике команды произошли изменения. Ушел Массимилиано Аллегри, на смену которому пришел Маурицио Сарри.

Свой первый поединок на МКЧ «Старая Синьора» проиграла лондонскому «Тоттенхэму» со счетом 2:3, хотя «черно-белые» играли почти основным составом.

За туринский клуб отличились Гонсало Игуаин и Криштиано Роналду, сделавший счет 2:1, но после замены лидеров не смог удержать даже ничью, пропустив на последней минуте от Гарри Кейна.

Этим поражением «Юве» продлил свою безвыигрышную серию с учетом всех турниров до шести встреч кряду, где туринцы трижды проиграли и столько же игр свели вничью.

«Интер»

На тренерском мостике миланцев также произошла рокировка. В отставку был отправлен Лучано Спаллетти, а его место занял Антонио Конте.

Миланский коллектив тоже начал МКЧ с поражения. На старте этого турнира «черно-синие» минимально уступили английскому «Манчестер Юнайтед» — 0:1.

Проиграв англичанам «нерадзурри» прервали свою 2-матчевую победную серию, где они еще на финише Серии А одолели дома «Эмполи» (2:1), а неделю тому назад в товарищеском поединке обыграли швейцарский «Лугано» (2:1).

В прошедшем чемпионате Италии «Ювентус» в Турине обыграл «Интер» со счетом 1:0, а в Милане команды сыграли вничью — 1:1.

Прогноз на «Ювентус» — «Интер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Ювентуса» — 1.88, победа «Интера» — 4.05, ничья — 3.70.

Прогнозируем, что туринская команда, даже несмотря на статус матча, возьмет верх над «Итером». Рекомендуем поставить на победу «Юве», который уже давно не выигрывал. 0