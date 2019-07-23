ПСВ — «Базель». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

В рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов ПСВ будет принимать «Базель». Матч пройдет 23 июля на стадионе «Филипс». Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на ПСВ — «Базель».

ПСВ

В прошлом сезоне ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов, получив возможность сыграть в квалификации ЛЧ. В прошлом сезоне ПСВ приходилось проходить лишь один раунд отбора, тогда нидерландцы уверенно обыграли БАТЭ (6:2 по сумме двух встреч).

Матч в ЛЧ будет первым официальным для команды Марка ван Боммеля в новом сезоне, так как чемпионат Нидерландов еще не стартовал.

В рамках предсезонной подготовки ПСВ провел четыре матча и не может похвастаться стабильным результатом. Команда сперва сыграла вничью со «Сьоном» (0:0), затем проиграла «Ницце» (2:3), обыграла «Арис» (3:0) и еще раз уступила, теперь «Вольфсбургу» (0:2).

Летом ПСВ усилился несколькими игроками. Выделить стоит покупку защитника Оливье Боскали, полузащитника Брумы и подписание Ибрагима Афеллая, который вернулся в клуб. В то же время команда осталась без своего забивного форварда Люка де Йонга, который уехал покорять Испанию.

«Базель»

«Базель» также финишировал на второй позиции в своем национальном первенстве и второй год подряд будет пытаться пройти в групповой этап Лиги чемпионов со второго раунда. В прошлом году сделать это не удалось — уже во втором раунде с общим счетом 1:5 швейцарский клуб проиграл греческому ПАОКу.

«Базель» в межсезонье провел пять контрольных поединков. Швейцарский клуб с большим количеством забитых мячей обыграл «Кринс» (4:2), «Мюнхен-1860» (5:1), а также «Нюрнберг» (4:0) и «Лозанну» (4:1). За этим последовало поражение от «Штутгарта» (2:3).

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В отличие от ПСВ, «Базель» уже успел провести и первый официальный матч в сезоне. Чемпионат Швейцарии уже стартовал, и 19 июля «Базель» со счетом 4:1 на выезде разгромил «Сьон».

«Базель» летом подписал защитника Омара Альдерете и форварда Кемаля Адеми. Из потерь стоит отметить уход защитников Марека Сухи и Карлоса Самбрано.

Прогноз

На победу ПСВ в домашней игре букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничью — 3,62, а на победу «Базеля» — 4,52.

Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 2,00.

Также можно рассмотреть вариант со ставкой на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,50. 0