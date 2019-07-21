«Бавария» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года

В Хьюстоне, США, состоится очередной поединок Международного кубка чемпионов, в котором примут участие такие известные клубы как «Бавария» и «Реал» Мадрид. Матч на NRG Stadium начнется 21 июля в 03:00 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Реал».

«Бавария»

«Баварцы» добыли чемпионство в прошлом сезоне, догнав и перегнав дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице. В связи с этим давление на Нико Ковача слегка уменьшилось. Однако ему до сих пор припоминают провал в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этим летоv клуб продал Хуммельса, однако приобрел молодого Бенжамена Павара. Также в «Реал» вернулся Хамес Родригес, но его может заменить Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.

Прогнозы на Международный кубок чемпионов

Во время летнего перерыва «Бавария» успела провести уже 3 товарищеских встречи. Сначала была ничья с «Кайзерслаутерном» 1:1, затем победа над «Линдау» 2:4. В первом матче МКЧ клуб уступил «Арсеналу» со счетом 2:1.

«Реал»

Мадридский «Реал» проходит стадию обновления. Команда уже потратила на трансферы довольно приличную сумму денег. Это не удивительно, ведь в клуб пришли Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди и Эдер Милитао. Так что Зидан уже успел хорошенько укрепить проблемные места.

Для «галактикос» это будет первое испытание в рамках предсезонки. Скорее всего, что все новички будут в сборе, хотя может отсутствовать Эдер Милитао, который выступал в первой половине лета за сборную Бразилии на Копа Америка 2019.

Прошлый сезон выдался для «сливочных» тяжелым. Так что МКЧ является важным турниром для номинальных гостей. Он даст ответы на некоторые вопросы и возможно покажет проблемные зоны мадридского коллектива.

Прогноз

Коэффициенты, которые предлагают букмекеры, такие: 2.90 дают на «Баварию», 3.70 — на ничью и 2.28 на «Реал».

За последние 10 лет, а за этот период клубы сыграли между собой 12 матчей, «Реал» проиграл «Баварии» всего лишь дважды. Чаще всего сильнее оказывался именно испанский коллектив. В 2016 году на МКЧ «мадридисты» выиграли с минимальным счетом 0:1.

Ставим на то, что «сливочные» не проиграют в предстоящем поединок. Прогноз — фора 2 (0) с коэффициентом 1.70. 0