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    «Реал» покажет, что не зря потратил 300 млн евро на трансферы

    «Бавария» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Реал»
    Эден Азар
    В Хьюстоне, США, состоится очередной поединок Международного кубка чемпионов, в котором примут участие такие известные клубы как «Бавария» и «Реал» Мадрид. Матч на NRG Stadium начнется 21 июля в 03:00 по мск. Прогноз на «Бавария» — «Реал».

    «Бавария»

    «Баварцы» добыли чемпионство в прошлом сезоне, догнав и перегнав дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице. В связи с этим давление на Нико Ковача слегка уменьшилось. Однако ему до сих пор припоминают провал в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Этим летоv клуб продал Хуммельса, однако приобрел молодого Бенжамена Павара. Также в «Реал» вернулся Хамес Родригес, но его может заменить Люка Эрнандес, перешедший из «Атлетико» за 80 млн евро.

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов

    Во время летнего перерыва «Бавария» успела провести уже 3 товарищеских встречи. Сначала была ничья с «Кайзерслаутерном» 1:1, затем победа над «Линдау» 2:4. В первом матче МКЧ клуб уступил «Арсеналу» со счетом 2:1.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» проходит стадию обновления. Команда уже потратила на трансферы довольно приличную сумму денег. Это не удивительно, ведь в клуб пришли Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди и Эдер Милитао. Так что Зидан уже успел хорошенько укрепить проблемные места.

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    Для «галактикос» это будет первое испытание в рамках предсезонки. Скорее всего, что все новички будут в сборе, хотя может отсутствовать Эдер Милитао, который выступал в первой половине лета за сборную Бразилии на Копа Америка 2019.

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    • Прошлый сезон выдался для «сливочных» тяжелым. Так что МКЧ является важным турниром для номинальных гостей. Он даст ответы на некоторые вопросы и возможно покажет проблемные зоны мадридского коллектива.

    Прогноз

    Коэффициенты, которые предлагают букмекеры, такие: 2.90 дают на «Баварию», 3.70 — на ничью и 2.28 на «Реал».

    За последние 10 лет, а за этот период клубы сыграли между собой 12 матчей, «Реал» проиграл «Баварии» всего лишь дважды. Чаще всего сильнее оказывался именно испанский коллектив. В 2016 году на МКЧ «мадридисты» выиграли с минимальным счетом 0:1.

    Ставим на то, что «сливочные» не проиграют в предстоящем поединок. Прогноз — фора 2 (0) с коэффициентом 1.70. 0

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    «Бавария» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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