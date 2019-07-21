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    Организуют ли «Бавария» и «Реал» настоящий праздник футбола?

    «Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Реал Мадрид»
    Томас Мюллер
    В субботу, 21 июля, в рамках Международного кубка чемпионов, мюнхенская «Бавария» сойдется в очном поединке с мадридским «Реалом». Начало поединка — в 03:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Реал Мадрид».
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    Футбол. Международный кубок чемпионов 21 Июля 2019 года
    Бавария
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    «Бавария»

    Старт на Международном Кубке Чемпионов выдался для представителей немецкой Бундеслиги не самым лучшим — минимальным поражением от лондонского «Арсенала» (1:2).

    Календарь и таблица МКЧ

    Чемпион Германии владел минимальным преимуществам по ударам по воротам, владению мячом и количеством передач, однако это не позволило добиться положительного результата. «Бавария» далеко от своих лучших кондиций, но игра в атаке в предыдущей встрече заслуживает похвалы.

    «Реал Мадрид»

    Сливочные, после настоящего провала в прошлом сезоне по всем фронтам, стартует в турнире в немного новом облике. В концовке сезона на пост главного тренера вернулся воодушевитель команды последних лет — Зинедин Зидан.

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    • К середине лета «Реал» успел провести уже несколько трансферов, одним из которых стала покупка Эдена Азара. Бельгийский атакующий полузащитник давно мечтал играть за сливочных и наверняка станет новым лидером команды, нацеленным исключительно на положительный результат.

    Прогноз

    Наш ожидает настоящая классика европейского футбола. Независимо от статуса турнира, «Бавария» и «Реал» будут всегда сражаться до победного конца.

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    В составе тринадцатикратных обладателей Лиги Чемпионов очень много молодых футболистов, которым есть, что доказывать и кому.

    Также Зидана постараются вдохновить и вновь прибывшие футболисты, каждый из которых захочет доказать главному тренеру, на что они способны. Для Баварии данный матч станет вторым на турнире.

    В отличие от соперника, немецкий гранд уже немного вошёл в игровой ритм. Однако мюнхенцы не обладают такой шириной состава, где почти на каждую позицию есть равноценная замена, что может сказаться во второй половине встречи, ведь физическое состояние игроков на данный момент оставляет желать лучшего.

    Предлагаем сделать ставку на Ф2(0) во втором тайме за 1.76. 0

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    «Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Реал Мадрид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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