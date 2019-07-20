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    За кем останется дерби Лос-Анджелеса?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 20 июля 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес»
    Златан Ибрагимович
    «Лос-Анджелес Гэлакси» на своей арене 20 июля примет ФК «Лос-Анджелес» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Начало игры — в 05:00 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес».

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Галактикос» в текущем розыгрыше МЛС после 20 туров расположились на третьем месте в Западной конференции, уступая предстоящему сопернику, который лидирует в этой конференции, 12 баллов.

    Ибрагимович и компания в последнее время чередуют победы с поражениями. Месяц тому назад они обыграли аутсайдера «Цинциннати» (2:0) в гостях, через неделю были разгромлены «Сан-Хосе» (0:3) на его территории.

    Затем обыграли «Торонто» со счетом 2:0 на своей арене, а в последней игре регулярного первенства были вновь повержены «Сан-Хосе», на этот раз дома — 1:3.

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    • В 11 домашних поединках текущего розыгрыша МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл в семи матчах при четырех поражениях, разница мячей — 17:14. Примечательно, что «космические» проиграли дома в четырех матчах из последних пяти в играх чемпионата.

    ФК «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» является лидером Западной конференции, набрав в 20 поединках 46 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Сиэтла» на 11 баллов.

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    «Черно-золотые» после поражения от «Колорадо» на его поле со счетом 0:1 еще в конце прошлого месяца, затем выдали серию из трех побед кряду в чемпионате.

    Подопечные Боба Брэдли сперва разгромили «Канзас» (5:1) на выезде и «Ванкувер» (6:1) дома, а в последнем туре МЛС одолели в гостях «Хьюстон Динамо» — 3:1.

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    11 домашних встреч этого регулярного сезона принесли ФК «Лос-Анджелес» шесть викторий, три ничейных результата и два поражения, разница забитых и пропущенных — 27:10.

    Между собой эти команды провели только три игры, в которых раз победил «Гэлакси» (4:3), а в двух других поединках была зафиксирована ничья (2:2 и 1:1).

    Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа ФК «Лос-Анджелес» — 1.63, победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 4.60, ничья — 4.50.

    Прогнозируем, что «Гэлакси», который неплохо играет против соседей, вполне может рассчитывать в домашнем матче на благоприятный результат. Но предлагаем перестраховаться и поставить на хозяев с форой. 0

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 20 июля 2019 года. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
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