Мексика — США. Прогноз и ставки на финал Кубка КОНКАКАФ 8 июля

В финальном матче Кубка КОНКАКАФ встретятся сборные Мексики и США. Матч пройдет 8 июля на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на Мексика — США.

Сборная Мексики

Сборная Мексики уверенно прошла групповой этап на Кубке КОНКАКАФ. Подопечные Херардо Мартино одержали три победы: 7:0 над Кубой, 3:1 над Канадой и 3:2 над Мартиникой.

В плей-офф у мексиканской сборной дела шли не столь радужно. В четвертьфинале Мексика только по пенальти смогла пройти крепкую сборную Коста-Рики (1:1 и 5:4), а в полуфинале лишь в овертайме дожала Гаити благодаря голу Рауля Хименеса с пенальти — 1:0.

Все прогнозы на футбол

Самыми результативными в составе мексиканской сборной на турнире являются Хименес (5 голов) и Уриэль Антуна (4 гола).

Сборная Мексики вернулась в финал Кубка КОНКАКАФ спустя четыре года и попытается вернуть себе трофей, который в предыдущий раз выигрывала в 2015 году. Сейчас Мексика может в одиннадцатый раз в истории выиграть Кубок КОНКАКАФ.

Сборная США

Одни из трех хозяев турнира сборная США выиграла все пять матчей. Подопечные Грегга Берхалтера на групповом этапе одержали три победы, не пропустив ни одного гола — 4:0 над Гайаной, 6:0 над Тринидадом и Тобаго и 1:0 над Панамой.

В плей-офф американцы сперва минимально одолели сборную Кюрасао (1:0), а затем пропустили свой первый мяч на турнире, выиграв у прошлогоднего финалиста Ямайки (3:1).

В составе американской сборной больше всех на турнире забивают Гьяси Зардес и Кристиан Пулишич (по 3 гола).

Сборная США является действующим победителем Кубка КОНКАКАФ. Всего на счету американцев шесть титулов.

Прогноз

Сборные Мексики и США были фаворитами турнира и закономерно пробились в финал. В решающем матче букмекеры отдают предпочтение мексиканской сборной.

На победу Мексики по итогам основного времени матча дается коэффициент 2,27, на ничью — 3,20, на победу США — 3,40.

На то, что Мексика в итоге завоюет трофей, можно поставить с коэффициентом 1,57, тогда как на триумф американцев — 2,44.

Наш прогноз на матч — Мексика не проиграет в основное время и тотал больше 1,5 с коэффиицентом 1,80. 0