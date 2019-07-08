ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Семин с Суперкубком«Локо» и «Зенит» выдали шоу. Трофей «красно-зеленым» принес Миранчук Антуан ГризманнХитрые страсти по Гризманну Эшли БартиУимблдон. Серена Уильямс, Барти, Федерер и Надаль вышли в 1/8 финала
  • 09:58
    • «Тоттенхэм» могут покинуть восемь игроков
  • 09:29
    • UFC объявил о турнире в Москве
  • 09:13
    • Джонс и Нуньес победили на UFC 239
  • 08:57
    • Месси: Коррупция и арбитры портят футбол
  • 08:27
    • Эль-Шаарави переедет в Китай
  • 00:05
    • Сборная ЮАР выбила команду Египта с Кубка африканских наций
  • 23:59
    • Аргентина одолела Чили, Месси удален в первом тайме
    Все новости спорта

    Пройдет ли Гана Тунис?

    Гана — Тунис. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 8 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Ганы Прогнозы на сборную Туниса
    Прогноз на Гана — Тунис
    Гана выиграла свою группу
    В понедельник, 8 июля, в Исмаилии в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Ганы сыграет с национальной командой Туниса. Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на Гана — Тунис.

    Гана

    В квалификации 4-кратный чемпион Африки занял первое место в одной группе с Кенией и Эфиопией. В четырех встречах ганцы три раза выиграли и одну игру проиграли, забили восемь мячей, пропустили — один.

    Непосредственно перед началом Кубка Африки подопечные Аквази Аппиа сыграли вничью со сборной ЮАР — 0:0.

    С ничейного результата сборная Ганы стартовала и на полях Египта, сыграв 2:2 в первом туре группового этапа с командой Бенина.

    Во втором поединке континентального розыгрыша также была мировая. На этот раз с действующим чемпионом Африки Камеруном (0:0).

    В третьем туре коллектив уже сумел одержать победу, одолев Гвинею-Бисау с результатом 2:0, благодаря чему выиграл свою группу.

    Тунис

    «Карфагенские орлы» блестяще провели отборочную компанию к КАН-2019, выиграв пять встреч из шести при одном поражении. Уступили только Египту в гостях (2:3), виктории пришлись на домашнюю игру с египтянами и в двух встречах над Нигером и Эсватини.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Также команда Туниса провела очень хорошую подготовку к КАН-2019, одержав три победы в трех контрольных встречах. Она поочередно одолела Ирак (2:0), а также Хорватию и Бурунди с одинаковым результатом (2:1).

    В первом туре этой части финального турнира континентального первенства сборная Туниса поделила очки с командой Анголы со счетом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Что любопытно, два следующих матча также завершились миром — против Мали (1:1) и Мавритании (0:0), поэтому вышла со второго места в группе без единой победы.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, на проход — 1,83, тогда как успех Туниса оценивается в 3,30, проход — 1,83, а ничья — в 2,75.

    Рекомендуем ставить на то, что Гана выиграет, и обе команды забьют за 7,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Перу покончил с пребыванием Чили на троне Южной Америки
  • Перу шокировал Чили и покончил с 44-летним ожиданием финала
    • 17:56 04/07/2019     Жоау Фелиш
  • Бриллиант, забракованный «Порту». Кого купил «Атлетико»
    • Вчера в 01:16     Бразилия впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Америки
  • Лучшая Бразилия за много лет
    • 17:40 03/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Гана — Тунис. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 8 июля 2019 года. Прогноз на Гана — Тунис. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.00
    Тоже интересно
    Стэн Кронке Футбол Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолгоУ лондонского клуба серьезные проблемы и нет поводов для оптимизма Вчера в 13:410
  • 22:47
    • «Орландо» отчислил Мозгова
  • 21:01
    • Дубль Алексея Миранчука принес «Локомотиву» Суперкубок России
  • 09:42
    • СПАЛ арендовал вратаря у «Аталанты»
    Джиджи Буффон Футбол Буффон и «Ювентус»: последний забег за Лигой чемпионовРеакция прессы на возвращение легендарного вратаря Вчера в 03:230
  • Экспресс дня

  • Кто возьмет Суперкубок России?
  • 2.86
    •
  • 08:44
    • Белякова завершила карьеру в баскетбольной сборной России
  • 08:13
    • Агирре покинет пост главного тренера Египта
  • 23:36
    • У Семака остались вопросы по судейству
    Жоау Фелиш Футбол Бриллиант, забракованный «Порту». Кого купил «Атлетико»«Атлетико» совершил самый крупный трансфер в истории клуба, сделав ставку на 19-летнего португальца Вчера в 01:160
  • 21:33
    • Экс-защитник ЦСКА перешел в «Удинезе»
  • 21:16
    • Федерер — в четвертом круге Уимблдона
  • 20:51
    • Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 30 000
  • рублей
    призы
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие