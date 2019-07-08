Гана — Тунис. Прогноз (к. 7.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 8 июля 2019 года

В понедельник, 8 июля, в Исмаилии в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Ганы сыграет с национальной командой Туниса. Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на Гана — Тунис.

Гана

В квалификации 4-кратный чемпион Африки занял первое место в одной группе с Кенией и Эфиопией. В четырех встречах ганцы три раза выиграли и одну игру проиграли, забили восемь мячей, пропустили — один.

Непосредственно перед началом Кубка Африки подопечные Аквази Аппиа сыграли вничью со сборной ЮАР — 0:0.

С ничейного результата сборная Ганы стартовала и на полях Египта, сыграв 2:2 в первом туре группового этапа с командой Бенина.

Во втором поединке континентального розыгрыша также была мировая. На этот раз с действующим чемпионом Африки Камеруном (0:0).

В третьем туре коллектив уже сумел одержать победу, одолев Гвинею-Бисау с результатом 2:0, благодаря чему выиграл свою группу.

Тунис

«Карфагенские орлы» блестяще провели отборочную компанию к КАН-2019, выиграв пять встреч из шести при одном поражении. Уступили только Египту в гостях (2:3), виктории пришлись на домашнюю игру с египтянами и в двух встречах над Нигером и Эсватини.

Также команда Туниса провела очень хорошую подготовку к КАН-2019, одержав три победы в трех контрольных встречах. Она поочередно одолела Ирак (2:0), а также Хорватию и Бурунди с одинаковым результатом (2:1).

В первом туре этой части финального турнира континентального первенства сборная Туниса поделила очки с командой Анголы со счетом 1:1.

Все прогнозы на футбол

Что любопытно, два следующих матча также завершились миром — против Мали (1:1) и Мавритании (0:0), поэтому вышла со второго места в группе без единой победы.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,40, на проход — 1,83, тогда как успех Туниса оценивается в 3,30, проход — 1,83, а ничья — в 2,75.

Рекомендуем ставить на то, что Гана выиграет, и обе команды забьют за 7,00. 0