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    Румыния даст бой грозным немцам

    Германия U21 — Румыния U21. Прогноз (к. 2.05) и ставки на полуфинал чемпионата Европы-2019 U21 27 июня 2019 года

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    Прогноз на Германия U21 — Румыния U21
    Румыны уже проявили себя с лучшей стороны
    В четверг, 27 июня, в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы-2019 группы B встретятся сборные Германии и Румынии. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Германия U21 — Румыния U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Полуфинал 27 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.15
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    Германия U21

    Молодежная сборная Германии, ставшая победителем Евро-2017, в первом туре этого розыгрыша континентального первенства нанесла поражение команде Дании со счетом 3:1.

    «Бундестим» не испытал особых проблем в игре с датчанами, переиграв своего оппонента по всем компонентам и позволил размочить результат только после 3:0, и то с пенальти.

    В следующем туре коллектив поиздевался над сербскими оппонентами — 6:1.

    В заключительном матче группы В немцы сыграли вничью с Австрией — 1:1. Игра была довольно равной, поэтому результат закономерен, а немцы с первого места вышли в плей-офф.

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    Германия имеет беспроигрышную серию из 15 матчей.

    Румыния U21

    Футболисты сборной Румынии выиграли свою группу, набрав 7 очков в трех турах.

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  • 22/06/2019

    • Сначала подопечные Мирела Рэдоя одержали крупную победу над командой Хорватии (4:1). Один из голов в этом матче забил Янис Хаджи — сын известного в прошлом форварда Георге Хаджи.

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    После этого румыны переиграли команду Англии (4:2). Вновь один из голов забил Хаджи, дубль на последних минутах оформил Флоринел Коман.

    В последнем туре Румыния встречалась с Францией и спокойно удержала ничью — 0:0. Команды сыграли прагматично, но румыны все-таки лучше показали себя в атаке, создав несколько моментов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «бундестим»: победа сборной Германии — 1.47, победа румынов — 6.30, ничья — 4.70.

    От немцев многие ждут завоевания титула, но эта сборная Румынии уже показала, что способна очень на многое. В команде хватает опытный и талантливых исполнителей, поэтому недооценивать дружину Мирела Рэдоя не стоит. Предлагаем поставить на победу Румынии с форой +1 гол за 2.05. 0

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