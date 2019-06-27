Германия U21 — Румыния U21. Прогноз (к. 2.05) и ставки на полуфинал чемпионата Европы-2019 U21 27 июня 2019 года

В четверг, 27 июня, в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы-2019 группы B встретятся сборные Германии и Румынии. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на Германия U21 — Румыния U21.

Германия U21

Молодежная сборная Германии, ставшая победителем Евро-2017, в первом туре этого розыгрыша континентального первенства нанесла поражение команде Дании со счетом 3:1.

«Бундестим» не испытал особых проблем в игре с датчанами, переиграв своего оппонента по всем компонентам и позволил размочить результат только после 3:0, и то с пенальти.

В следующем туре коллектив поиздевался над сербскими оппонентами — 6:1.

В заключительном матче группы В немцы сыграли вничью с Австрией — 1:1. Игра была довольно равной, поэтому результат закономерен, а немцы с первого места вышли в плей-офф.

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Германия имеет беспроигрышную серию из 15 матчей.

Румыния U21

Футболисты сборной Румынии выиграли свою группу, набрав 7 очков в трех турах.

Сначала подопечные Мирела Рэдоя одержали крупную победу над командой Хорватии (4:1). Один из голов в этом матче забил Янис Хаджи — сын известного в прошлом форварда Георге Хаджи.

После этого румыны переиграли команду Англии (4:2). Вновь один из голов забил Хаджи, дубль на последних минутах оформил Флоринел Коман.

В последнем туре Румыния встречалась с Францией и спокойно удержала ничью — 0:0. Команды сыграли прагматично, но румыны все-таки лучше показали себя в атаке, создав несколько моментов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «бундестим»: победа сборной Германии — 1.47, победа румынов — 6.30, ничья — 4.70.

От немцев многие ждут завоевания титула, но эта сборная Румынии уже показала, что способна очень на многое. В команде хватает опытный и талантливых исполнителей, поэтому недооценивать дружину Мирела Рэдоя не стоит. Предлагаем поставить на победу Румынии с форой +1 гол за 2.05. 0